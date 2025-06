Bachmannpreis geht an Steirerin Natascha Gangl

Gangl wurde 1986 in Bad Radkersburg geboren. Sie bezeichnet sich selbst als „Schriftstellerin, Hörstücke- und Theatermacherin“, hat Philosophie in Wien studiert und szenisches Schreiben am Drama Forum in Graz. Aktuell lebt sie in der Südoststeiermark und in Wien. Im Kärntner Ritter-Verlag hat sie „Wendy fährt nach Mexiko“ (2015) veröffentlicht, „Frische Appelle und andere Sprechtexte“ folgt im Herbst 2025.