FabFox verzaubert ganzes Disney-Kreuzfahrtschiff

Landesrat platzt nun wegen Wartezeiten der Kragen
Bei Krankentransporten
Dass man momentan vom 27-jährigen Zauber- und Illusionskünstler FabFox aus Krumbach (Niederösterreich) nicht viel hört, liegt daran, dass er gerade Tausende Gäste auf einem Disney-Kreuzfahrtschiff mit seiner Magie begeistert. Der „Krone“ verrät er, wie es dazu kam, dass sein Traum nun endlich erfüllt wurde.
27 Grad Celsius hat es gerade in Cozumel, Mexiko. Dort erreicht die „Krone“ Fabian Plochberger, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Für ihn gingen in letzter Zeit gleich mehrere Träume in Erfüllung. Im Vorjahr erreichte er Platz zwei bei der RTL-Show „Das Supertalent“. Bereits seit November verzaubert er Tausende Passagiere auf dem legendären Kreuzfahrtschiff „Disney Treasure“ der Disney Cruise Line.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.