FabFox verzaubert ganzes Disney-Kreuzfahrtschiff

27 Grad Celsius hat es gerade in Cozumel, Mexiko. Dort erreicht die „Krone“ Fabian Plochberger, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Für ihn gingen in letzter Zeit gleich mehrere Träume in Erfüllung. Im Vorjahr erreichte er Platz zwei bei der RTL-Show „Das Supertalent“. Bereits seit November verzaubert er Tausende Passagiere auf dem legendären Kreuzfahrtschiff „Disney Treasure“ der Disney Cruise Line.