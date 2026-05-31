Leider kein Sieg, aber magischer Abend für FabFox

Dabei lagen intensive Wochen hinter dem Magier. Drei Wochen lang arbeitete er an seinem Finalauftritt, seit Dienstag wurde täglich in London geprobt. Der Aufwand war enorm – und das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Jury und Publikum waren begeistert

Mit einer verblüffenden Mischung aus Gedankenlesen, Vorhersagen und Überraschungsmomenten zog Fabian Jury und Publikum in seinen Bann. Jurorin Amanda Holden wählte einen Ort, KSI entschied sich für einen Namen und Alesha Dixon nannte das Wort „Insane“. Alles schien dem Zufall überlassen – bis Fabian seine bereits vor der Show notierten Vorhersagen präsentierte. Und tatsächlich: Alles stimmte überein.