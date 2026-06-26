4 Tage kein Warmwasser: Ersatzduschen streikten

Seit Donnerstag ist wegen Fernwärme-Arbeiten bei Tausenden Wienern das Warmwasser weg. Als Alternative wurden öffentliche Dusch-Container aufgestellt. Die in Ottakring jedoch außer Betrieb waren...
Die Geduld der Bewohner im Westen Wiens wird derzeit auf eine harte Probe gestellt: Noch bis kommenden Montag, 9 Uhr, müssen rund 140 Haushalte in Penzing und Ottakring wegen Wartungsarbeiten an der Flötzersteig-Fernwärmeleitung ohne Warmwasser auskommen. Als Ersatz wurden an acht Standorten öffentliche Duschcontainer aufgestellt.
Doch ausgerechnet diese sorgten am Freitagvormittag für neuen Frust. Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein waren die Ersatzduschen in der Lorenz-Mandl-Gasse im 16. Bezirk ausgerechnet zur Mittagshitze außer Betrieb. Der Grund: Die Wasserversorgung über einen nahegelegenen Hydranten war unterbrochen. Nach ersten Informationen könnte sogar Sabotage dahinterstecken. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nicht. „Das ist einfach nur eine Frechheit!“, schimpft ein verärgerter Anrainer. Statt vor Ort duschen zu können, wurden Betroffene auf andere Container verwiesen – bei diesen tropischen Temperaturen ein zusätzlicher Ärger.
Von Wien Energie wird der Zwischenfall bestätigt: „Es kam zu einer kurzen Unterbrechung der Wasserversorgung. Die Störung konnte umgehend behoben werden, sodass die Duschen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.“ Für die betroffenen Haushalte bleibt die Situation dennoch unerfreulich: Bis Montag heißt es weiter, auf Warmwasser in den eigenen vier Wänden zu verzichten – und zu hoffen, dass zumindest die Ersatzduschen dieses Mal durchhalten.
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