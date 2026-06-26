4 Tage kein Warmwasser: Ersatzduschen streikten

Doch ausgerechnet diese sorgten am Freitagvormittag für neuen Frust. Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein waren die Ersatzduschen in der Lorenz-Mandl-Gasse im 16. Bezirk ausgerechnet zur Mittagshitze außer Betrieb. Der Grund: Die Wasserversorgung über einen nahegelegenen Hydranten war unterbrochen. Nach ersten Informationen könnte sogar Sabotage dahinterstecken. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nicht. „Das ist einfach nur eine Frechheit!“, schimpft ein verärgerter Anrainer. Statt vor Ort duschen zu können, wurden Betroffene auf andere Container verwiesen – bei diesen tropischen Temperaturen ein zusätzlicher Ärger.