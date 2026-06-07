Wiener müssen tagelang auf Warmwasser verzichten

Zahlreiche Wiener Haushalte in Penzing und Ottakring müssen bald mehrere Tage auf Warmwasser verzichten. Wiener Netze und Wien Energie haben für 25. bis 29. Juni umfangreiche Arbeiten angekündigt. Betroffen sind dabei ausschließlich jene Anschlüsse, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind.
Trotz Hochsommer dürfte die angekündigte Unterbrechung bei manchen Bewohnern für wenig Begeisterung sorgen: Wer duschen will, muss sich vorübergehend mit kaltem Wasser begnügen. Vermeidbar sind die Arbeiten allerdings nicht. Die betroffenen Leitungen und Anlagen stammen teilweise noch aus den 1960er-Jahren und müssen dringend saniert werden. „Dadurch kommt es in einzelnen Straßenzügen im 14. und 16. Bezirk zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Belieferung mit Fernwärme“, erklärte ein Wien-Energie-Sprecher.
Ausweichmöglichkeiten garantiert
Die rund 140 betroffenen Hausanschlüsse entsprechen etwa 140 Gebäuden beziehungsweise Wohnanlagen. Wie viele Menschen davon konkret betroffen sind, lässt sich laut Wien Energie nicht beziffern. Für die Bewohner sollen jedoch Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden: Während der Arbeiten werden ausgewählte Duschen in Sportstätten geöffnet und zusätzlich frei zugängliche Duschcontainer aufgestellt. Die genauen Standorte sollen spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben werden.
Geplant sind außerdem barrierefreie Duschmöglichkeiten sowie ein Shuttleservice für mobilitätseingeschränkte Personen. Die Bezirke wurden bereits informiert, in den betroffenen Häusern hängen entsprechende Hinweise aus. Für kritische Einrichtungen wie das Hanusch-Krankenhaus und die Klinik Ottakring wurden zudem Ersatzlösungen für die Versorgung eingerichtet.
Bauarbeiten an rund 60 Jahre alter Leitung
Die Arbeiten sind laut Wien Energie notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und das Fernwärmenetz weiter auszubauen, unter anderem im Bereich der Klinik Ottakring. Betroffen ist die sogenannte „Flötzersteig-Leitung“, die seit 1963 in Betrieb ist und Wärme von der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig zu den Haushalten transportiert.
Auf einer Länge von mehr als drei Kilometern werden Leitungen und Armaturen erneuert, zusätzliche Ventile eingebaut und der Zugang zur Infrastruktur verbessert. Die mehrtägige Unterbrechung ist laut Wien Energie notwendig, weil die Arbeiten nur während der jährlichen Revision der Müllverbrennungsanlage durchgeführt werden können.
Freier Eintritt in Wiener Bäder
Betroffene Haushalte erhalten von Wien Energie zudem Wertkarten für den Eintritt in die Wiener Bäder. Diese können von 25. bis 30. Juni in allen Hallen-, Frei- und Brausebädern der Stadt eingelöst werden.
Die Wiener FPÖ übte scharfe Kritik an der geplanten Unterbrechung. Landesparteiobmann Dominik Nepp sprach von einem „unfassbaren Skandal“ und bezeichnete die Maßnahme als unzumutbar. Besonders betroffen seien ältere Menschen, Familien und Pflegebedürftige. In Richtung von SPÖ-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) forderte er zudem Aufklärung über mögliche weitere Abschaltungen.
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