Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Bezirke betroffen

Wiener müssen tagelang auf Warmwasser verzichten

Wien
07.06.2026 17:04
Wiener Netze und Wien Energie haben für Ende Juni umfangreiche Arbeiten zur Wartung und ...
Wiener Netze und Wien Energie haben für Ende Juni umfangreiche Arbeiten zur Wartung und Erweiterung des Fernwärmenetzes angekündigt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zahlreiche Wiener Haushalte in Penzing und Ottakring müssen bald mehrere Tage auf Warmwasser verzichten. Wiener Netze und Wien Energie haben für 25. bis 29. Juni umfangreiche Arbeiten angekündigt. Betroffen sind dabei ausschließlich jene Anschlüsse, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind.

0 Kommentare

Trotz Hochsommer dürfte die angekündigte Unterbrechung bei manchen Bewohnern für wenig Begeisterung sorgen: Wer duschen will, muss sich vorübergehend mit kaltem Wasser begnügen. Vermeidbar sind die Arbeiten allerdings nicht. Die betroffenen Leitungen und Anlagen stammen teilweise noch aus den 1960er-Jahren und müssen dringend saniert werden. „Dadurch kommt es in einzelnen Straßenzügen im 14. und 16. Bezirk zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Belieferung mit Fernwärme“, erklärte ein Wien-Energie-Sprecher.

Ausweichmöglichkeiten garantiert
Die rund 140 betroffenen Hausanschlüsse entsprechen etwa 140 Gebäuden beziehungsweise Wohnanlagen. Wie viele Menschen davon konkret betroffen sind, lässt sich laut Wien Energie nicht beziffern. Für die Bewohner sollen jedoch Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden: Während der Arbeiten werden ausgewählte Duschen in Sportstätten geöffnet und zusätzlich frei zugängliche Duschcontainer aufgestellt. Die genauen Standorte sollen spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben werden.

Geplant sind außerdem barrierefreie Duschmöglichkeiten sowie ein Shuttleservice für mobilitätseingeschränkte Personen. Die Bezirke wurden bereits informiert, in den betroffenen Häusern hängen entsprechende Hinweise aus. Für kritische Einrichtungen wie das Hanusch-Krankenhaus und die Klinik Ottakring wurden zudem Ersatzlösungen für die Versorgung eingerichtet.

Bauarbeiten an rund 60 Jahre alter Leitung
Die Arbeiten sind laut Wien Energie notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und das Fernwärmenetz weiter auszubauen, unter anderem im Bereich der Klinik Ottakring. Betroffen ist die sogenannte „Flötzersteig-Leitung“, die seit 1963 in Betrieb ist und Wärme von der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig zu den Haushalten transportiert.

Auf einer Länge von mehr als drei Kilometern werden Leitungen und Armaturen erneuert, zusätzliche Ventile eingebaut und der Zugang zur Infrastruktur verbessert. Die mehrtägige Unterbrechung ist laut Wien Energie notwendig, weil die Arbeiten nur während der jährlichen Revision der Müllverbrennungsanlage durchgeführt werden können.

Freier Eintritt in Wiener Bäder
Betroffene Haushalte erhalten von Wien Energie zudem Wertkarten für den Eintritt in die Wiener Bäder. Diese können von 25. bis 30. Juni in allen Hallen-, Frei- und Brausebädern der Stadt eingelöst werden.

Die Wiener FPÖ übte scharfe Kritik an der geplanten Unterbrechung. Landesparteiobmann Dominik Nepp sprach von einem „unfassbaren Skandal“ und bezeichnete die Maßnahme als unzumutbar. Besonders betroffen seien ältere Menschen, Familien und Pflegebedürftige. In Richtung von SPÖ-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) forderte er zudem Aufklärung über mögliche weitere Abschaltungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.06.2026 17:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
16° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
15° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
15° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
15° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
14° / 26°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
214.345 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
130.872 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
104.326 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
973 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
950 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Kanzler und Vizekanzler reisen zum ÖFB-Team
649 mal kommentiert
Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler
Mehr Wien
Zwei Bezirke betroffen
Wiener müssen tagelang auf Warmwasser verzichten
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Erhofftes Wirtschaftswunder holte exakt null Euro
Chaos nach Raub
Passant mit zerbrochener Flasche am Hals verletzt
Zeugen hörten Schreie
Hetzjagd durch die Nacht: Mann mehrfach attackiert
Wiener der Woche
Beim Laufwunder gilt: Auf die Plätze, Helfen, Los!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf