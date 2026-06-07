Wiener müssen tagelang auf Warmwasser verzichten

Trotz Hochsommer dürfte die angekündigte Unterbrechung bei manchen Bewohnern für wenig Begeisterung sorgen: Wer duschen will, muss sich vorübergehend mit kaltem Wasser begnügen. Vermeidbar sind die Arbeiten allerdings nicht. Die betroffenen Leitungen und Anlagen stammen teilweise noch aus den 1960er-Jahren und müssen dringend saniert werden. „Dadurch kommt es in einzelnen Straßenzügen im 14. und 16. Bezirk zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Belieferung mit Fernwärme“, erklärte ein Wien-Energie-Sprecher.