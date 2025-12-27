Lena Gercke tauscht Skianzug gegen sexy Bikini

Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Lena Gercke mit ihrem Gezeter auf der Piste für Schmunzeln bei ihren Fans gesorgt. Nach dem Ausflug auf den Skiern wagte sich das Topmodel nun auf gewohntes Terrain vor und schickte sexy Bikini-Grüße aus dem Urlaub in Salzburg.
Denn während die ehemalige „GNTM“-Siegerin auf zwei Bretteln keine allzu elegante Figur macht, schaut das im Bikini schon anders aus. Davon konnten sich die Fans der 37-Jährigen am Samstag in ihrer Instagram-Story ein Bild machen.
Sexy Guten-Morgen-Gruß
Denn Gercke posierte in bester Topmodel-Manier in einem weißen Zweiteiler und mit Sonnenbrille auf der Nase am Badesteg – und wünschte ihren Fans mit diesem sexy Urlaubs-Schnappschuss einen guten Morgen.
Ob sie auch den Sprung ins wohl ziemlich kühle Nass gewagt hat, das verriet die Model-Schönheit allerdings nicht!
Lena Gercke gilt übrigens als echter Österreich-Fan, weshalb es nicht das erste Mal ist, dass sie mit ihrer Familie in dem luxuriösen Chalet-Hotel in Leogang zu Gast ist.
Auch Vanessa Mai in Salzburg
Wie übrigens auch ihre deutsche Promi-Kollegin Vanessa Mai, die zurzeit ebenfalls im Luxus-Hotel in Leogang die Seele baumeln lässt.
Und die wie Gercke ihre Fans zuletzt mit sexy Schnappschüssen aus dem Weihnachtsurlaub überrascht hat ...
