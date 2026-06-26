Alte Parkscheine werden mit dem 1. Juli wertlos

Die Tarife sind mit dem Jahreswechsel gestiegen, die Übergangsfrist endet nächste Woche. Die Stadt Wien tauscht jedoch keine Parkscheine um. Ein kleiner Ausweg bleibt noch …
Ab Mittwoch nächster Woche dürfen ausschließlich die Parkscheine zum neuen Tarif verwendet werden. Die Stadt Wien hat die Parkgebühr bereits mit dem 1. Jänner um 40 Cent auf 1,70 Euro pro halber Stunde erhöht. Für zuvor erworbene Parkscheine gilt eine Übergangsfrist, diese endet am 30. Juni. Danach verlieren sie ihre Gültigkeit.
Daher schnell aufbrauchen. Denn alte Scheine können nicht gegen Aufpreis eingetauscht werden. Die Stadt Wien nimmt sie nicht zurück.
„Erfahrungsgemäß befinden sich nach Ablauf der Frist noch alte Parkscheine in Fahrzeugen, Geldbörsen oder Haushalten. Wir appellieren an die Parkraumüberwachung, in den ersten Wochen zunächst auf Info und Verwarnungen als auf Strafen zu setzen“, so der ÖAMTC. Denn wer ohne gültigen Parkschein erwischt wird, dem drohen hohe Verwaltungsstrafen.
Einen kleinen Ausweg bietet die Firma EasyPark. Sie ersetzt am 30. Juni, 12 bis 18 Uhr, alte Parkscheine im Upcycling Café vor dem MuseumsQuartier durch digitale Guthaben. Das Angebot ist limitiert. Es gilt: Wer zuerst kommt, hat bessere Chancen. Und es können Parkscheine nur im Ausmaß von acht Stunden umgetauscht werden.
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