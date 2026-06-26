Alte Parkscheine werden mit dem 1. Juli wertlos

„Erfahrungsgemäß befinden sich nach Ablauf der Frist noch alte Parkscheine in Fahrzeugen, Geldbörsen oder Haushalten. Wir appellieren an die Parkraumüberwachung, in den ersten Wochen zunächst auf Info und Verwarnungen als auf Strafen zu setzen“, so der ÖAMTC. Denn wer ohne gültigen Parkschein erwischt wird, dem drohen hohe Verwaltungsstrafen.