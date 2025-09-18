Wie Reese Witherspoon ihre Panikattacken kurierte

Vor ihren Auftritten führt sie zudem eine Art autogenes Training durch. Reese geht im Kopf zum Zeitpunkt zurück, an dem sie ihre letzte Aufgabe erfolgreich gemeistert hat: „Ich erinnere mich dann, wie happy ich war, als ich von der Bühne gegangen bin. An den Zeitpunkt, als all meine Versagensangst wie weggeblasen war. Ich sage mir dann, dass ich genau dahin auch wiederkommen werde.“