EU will Ukraine-Kämpfern Einreise verbieten

Von der Leyen: Russlands Wirtschaft verlangsamt sich deutlich

Zur derzeitigen Lage Russland erklärte von der Leyen, vier Jahre nach Beginn der groß angelegten Invasion sei das Land eindeutig damit gescheitert, die Ukraine zu unterwerfen und der Preis, den Russland zahle, werde von Tag zu Tag höher. Die Menschen müssten um Söhne, Brüder und Ehemänner trauern und seien zudem mit einem sinkenden Lebensstandard konfrontiert. „Die Inflation liegt bei fast sechs Prozent. Die Zinsen liegen bei 14,5 Prozent. Die Steuern steigen“, führte sie aus.