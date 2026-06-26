Neues Gegengutachten und Studie im Kampf um Klinik

So führt diese nicht nur ein rechtliches Gegengutachten eines Rechtsexperten an, das einer Klage mehr als nur gute Chancen einräumt. Weiters meint der Verein sogar, dass die Stadt auch gute Chancen auf eine „einstweilige Verfügung“ gegen Land beziehungsweise der Landesgesundheitsagentur als Spitalsbetreiber hätte: Der derzeit stattfindende und schon bereits passierte Abbau der medizinischen Infrastruktur könnte so zumindest gestoppt werden. „Die dadurch resultierende medizinische Unterversorgung ist unverantwortlich und grob fahrlässig“, wirft Obfrau Tamara Schönsgibl den Verantwortlichen im Land vor, was diese naturgemäß ganz anders sehen.