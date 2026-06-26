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Vor der Volksbefragung

Neues Gegengutachten und Studie im Kampf um Klinik

Niederösterreich
26.06.2026 11:00
Die eingeladenen Experten gaben mit den Mitgliedern des Vereins LKGmündbleibt Auskunft über den ...
Die eingeladenen Experten gaben mit den Mitgliedern des Vereins LKGmündbleibt Auskunft über den Stand der Lage aus ihrer Sicht.(Bild: LKGmündbleibt)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Scharfe Geschütze werden im Endspurt zur bevorstehenden Volksbefragung am Sonntag, 25. Juni, in Gmünd von den Gegnern der Klinikschließung aufgefahren. Die Bewohner der Stadt sollen dann darüber abstimmen, ob die Waldviertler Stadt das Land klagen soll oder nicht.

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Kurz vor der Volksbefragung diesen Sonntag von 7.30 bis 14 Uhr, ob die Stadt das Land auf Einhaltung der Standortgarantie des Spitals klagen soll, fährt der Verein LKGmündbleibt in der Waldviertler Bezirksstadt nochmals scharfe Geschütze auf.

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So führt diese nicht nur ein rechtliches Gegengutachten eines Rechtsexperten an, das einer Klage mehr als nur gute Chancen einräumt. Weiters meint der Verein sogar, dass die Stadt auch gute Chancen auf eine „einstweilige Verfügung“ gegen Land beziehungsweise der Landesgesundheitsagentur als Spitalsbetreiber hätte: Der derzeit stattfindende und schon bereits passierte Abbau der medizinischen Infrastruktur könnte so zumindest gestoppt werden. „Die dadurch resultierende medizinische Unterversorgung ist unverantwortlich und grob fahrlässig“, wirft Obfrau Tamara Schönsgibl den Verantwortlichen im Land vor, was diese naturgemäß ganz anders sehen.

(Bild: LKGmündbleibt)
(Bild: LKGmündbleibt)
(Bild: LKGmündbleibt)
(Bild: LKGmündbleibt)
(Bild: LKGmündbleibt)
(Bild: LKGmündbleibt)

Studie stellt Land schlechtes Zeugnis aus
Wissenschaftler Bernhard Schneider präsentierte bei einer Infoveranstaltung zudem eine Studie über die regionalwirtschaftliche Optimierung des Gesundheitsversorgungsstandortes Gmünd. Das Resümee des Infrastruktur-Ökonoms ist verheerend, denn der Neubau der Gesundheitsklinik als Ersatz für das alte Spital sei volkswirtschaftlich weitaus teurer, als wenn man das alte Krankenhaus mit einem winzigen Bruchteil der Kosten in Schuss bringen würde. Deshalb fordert der Verein auch ein „Landesklinikum 2.0“ anstelle einer so gut wie bettenlosen Gesundheitsklinik.

Schönsgibls Appell an die Gmünder Stadtbevölkerung, die stellvertretend für den Gmünder Bezirk abstimmt: „Es geht um so vieles bei uns. Bitte gehen Sie zur Wahl!“

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