Jetzt liegen Pläne für die Klinik-Zukunft Tisch

Notfallversorgung, ambulantes OP-Zentrum

Geboten werden soll „verlässliche und sichere Notfall- und Erstversorgung rund um die Uhr“. Außerdem wird ein ambulantes Operationszentrum für Augen, Orthopädie, Endoskopie, Haut und Weichteile betrieben werden. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) und Gebietskrankenkasse (ÖGK) sind mit an Bord. Zusätzlich sollen sich auf dem „Campus“ auch noch andere attraktive Gesundheits-Anbieter ansiedeln.