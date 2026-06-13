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Präsentation in Gmünd

Jetzt liegen Pläne für die Klinik-Zukunft Tisch

Niederösterreich
13.06.2026 08:00
Die geplante „Gesundheitsklinik“ ist das große Gebäude im Zentrum der Visualisierung.
Die geplante „Gesundheitsklinik“ ist das große Gebäude im Zentrum der Visualisierung.(Bild: Sabina Kania-Tarasiuk)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von René Denk
Von Lukas Lusetzky und René Denk

Wie geht es im niederösterreichischen Gmünd mit der „Gesundheits-Klinik“ weiter? Heute, Samstag, werden die konkreten Pläne präsentiert – die „Krone“ zeigt sie vorab.

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Lange wurde gerätselt, wie die neue „Gesundheits-Klinik“ in Gmünd – die das Krankenhaus ersetzen soll – aussehen wird. Heute werden die Pläne der Hofmeister-Gruppe für einen „Gesundheitscampus“ präsentiert.

Auch wenn sich Widerstand regt, seit der Präsentation des teils umstrittenen Gesundheitsplans 2040+ ist klar: Das Landesklinikum Gmünd soll geschlossen werden. Ersatz soll eine „Klinik“ bieten, welche die Hofmeister-Gruppe errichten will. „Die neue Klinik wird kein Trostpflaster sein“, betont Landesrat Anton Kasser (ÖVP).

Auch vom (geplanten) Inneren der Gesundheits-Klinik gibt es schon Pläne.
Auch vom (geplanten) Inneren der Gesundheits-Klinik gibt es schon Pläne.(Bild: Hofmeister-Gruppe)

Notfallversorgung, ambulantes OP-Zentrum
Geboten werden soll „verlässliche und sichere Notfall- und Erstversorgung rund um die Uhr“. Außerdem wird ein ambulantes Operationszentrum für Augen, Orthopädie, Endoskopie, Haut und Weichteile betrieben werden. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) und Gebietskrankenkasse (ÖGK) sind mit an Bord. Zusätzlich sollen sich auf dem „Campus“ auch noch andere attraktive Gesundheits-Anbieter ansiedeln.

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 Vorgestellt werden die Pläne heute, Samstag, von 10 bis 16 Uhr im Palmenhaus. 38 Experten von LGA, ÖGK, Herzmobil, Healthacross bieten dabei Informationen aus erster Hand zu dem „Gesundheits-Klinik“-Programm. Dazu wurden alle Haushalte der Stadt Gmünd mittels Postwurf eingeladen. Die Umlandgemeinden wurden gebeten, ihre Bürger ebenso darüber zu informieren.

Weitere (Gesundheits-)Anbieter
Nachdem die Widmung durch ist, muss die Hofmeister-Gruppe nun einen Bebauungsplan einreichen. Nach der Genehmigung kann die Errichtung beginnen. LGA und ÖGK werden dabei Ordinationen und medizinische Infrastruktur in der „Klinik“ nutzen. Die zusätzlichen Anbieter sollen in den anderen Gebäuden Platz finden.

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