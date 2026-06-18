Großer Showdown um das Landesklinikum Gmünd

Mit Megafon auf dem Autodach wird im Einsatz um das Spital Gmünd die Werbetrommel für Info-Event und die Volksbefragung am 28. Juni gerührt.
In die heiße Phase geht die Volksabstimmung in Gmünd, wo das Krankenhaus laut Gesundheitsplan des Landes geschlossen werden soll: Am Sonntag, 28. Juni, stimmen die Gmünder schließlich darüber ab, ob die Standortgarantie für das Spital, zu der sich das Land bei der Übernahme 2006 verpflichtet hat, eingeklagt werden soll. Nachdem die Stadtführung unter ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer bisher nur sehr lasch mit dem Thema umging, verlor der Verein LKGmündbleibt, der für den Erhalt des Spitals kämpft, das Vertrauen: Man strebte die Volksbefragung an und innerhalb weniger Tage hatte man bereits die benötigten Unterschriften gesammelt.
Heiße Phase vor der Volksbefragung
Zur Info-Veranstaltung, über die Gründe, warum man so vehement für den Spitalserhalt kämpft, wird diesen Freitag ab 17 Uhr ins Hotel Goldener Stern am Stadtplatz geladen. In Manier der „alten Schule“ wird jetzt mit Lautsprecherwagen und Plakaten Werbung für das Event und die Volksbefragung gemacht.
Kommunikation wird kritisiert
„Wer den Wählerwillen ignoriert oder umgeht, hat vergessen, wem er sein Mandat verdankt“, gibt sich Obfrau Tamara Schönsgibl kämpferisch. Kliniken-Landesrat Anton Kasser kritisiert indes die Kommunikation des Vereins: „Auf Plakaten lese ich: Ja zum Krankenhaus. Das stimmt so nicht, es geht hier darum, die Standortgarantie einzuklagen.“
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