Großer Showdown um das Landesklinikum Gmünd

In die heiße Phase geht die Volksabstimmung in Gmünd, wo das Krankenhaus laut Gesundheitsplan des Landes geschlossen werden soll: Am Sonntag, 28. Juni, stimmen die Gmünder schließlich darüber ab, ob die Standortgarantie für das Spital, zu der sich das Land bei der Übernahme 2006 verpflichtet hat, eingeklagt werden soll. Nachdem die Stadtführung unter ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer bisher nur sehr lasch mit dem Thema umging, verlor der Verein LKGmündbleibt, der für den Erhalt des Spitals kämpft, das Vertrauen: Man strebte die Volksbefragung an und innerhalb weniger Tage hatte man bereits die benötigten Unterschriften gesammelt.