Heißer Rundgang von Landesrat mit Klinik-Kämpfern

Nur ein neues Schwerpunktspital im Waldviertel?

Warum man dann nicht gleich in eine große neue Klinik im Waldviertel investiert und alle anderen zusperrt? „Das würde vermutlich mehr als eine Milliarde kosten.“ Mit Wiener Neustadt und dem Weinviertel sind zwei neue Kliniken im Plan, die man auch noch finanzieren müsse. Ex-Direktor Binder hielt dagegen: „Langfristig gesehen könnte es aber trotzdem billiger sein.“ Das hielt der Landesrat durchaus für möglich, aber dennoch würde man das Geld dafür auch haben müssen.