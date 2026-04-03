Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hochspannung pur:

Heißer Rundgang von Landesrat mit Klinik-Kämpfern

Niederösterreich
03.04.2026 08:15
Zwei Mitglieder des Vereins LKGmündbleibt durften beim Rundgang durch die Klinik Gmünd dabei ...
Zwei Mitglieder des Vereins LKGmündbleibt durften beim Rundgang durch die Klinik Gmünd dabei sein. Mit der Spitalsführung und Landesrat Anton Kasser wurde heftig, aber sachlich, debattiert.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Niederösterreichs zuständiger Spitalslandesrat Anton Kasser besuchte das von den Zusperrplänen des Gesundheitspakts betroffene Landesklinikum Gmünd: Neben der Krankenhaus-Leitung waren auch Mitglieder des Vereins LKGmündbleibt, der die Schließung bekämpft, und die „Krone“ mit dabei: Harte Argumente prallten aufeinander.

0 Kommentare

Die Anspannung war deutlich spürbar! Im Streit um die Zukunft des Spitals Gmünd machte sich Landesrat Anton Kasser vor Ort selbst ein Bild, und zwar auch mit zwei Vereinsvertretern von LKGmündbleibt. Dabei war ebenso der langjährige, pensionierte kaufmännische Direktor des Landesklinikums, Karl Binder.

Lesen Sie auch:
Nach den Pannen bei den Krankentransporten spricht Landesrat Kasser ein Machtwort.
Krone Plus Logo
Bei Krankentransporten
Landesrat platzt nun wegen Wartezeiten der Kragen
11.02.2026
Unmut und Misstrauen
Volksbefragung und Klage im Kampf um Krankenhaus
17.03.2026
Für Gesundheitsplan
154 Millionen Euro für Waldviertler Kliniken
07.11.2025

Schonungslos wurden viele Bereiche des fast grundsanierten, aber alten, Baus begangen. Fehlende Toiletten bei einzelnen Patientenzimmern, der Aufwachraum, der in einem anderen Stock als der OP-Saal ist oder nicht mehr zeitgemäße Arbeitsplätze ohne Tageslicht wurden gezeigt. „So eng und verwinkelt wie hier ist es sonst in keiner Klinik in NÖ“, betonte Kasser beim Rundgang.

Vieles genauso woanders problematisch
Vieles könne umgebaut und besser eingeplant werden, entgegneten die beiden Klinik-Kämpfer und dass man auch in anderen Spitälern keineswegs alles an aktuelle Standards anpassen könne. „Wir brauchen hier weiterhin stationäre Betten“, forderte man die Beibehaltung der Orthopädie, der Internen und der Station für Remobilisation. Letztere war auch der Lichtblick des Rundgangs: Hochmodern umgebaut, verfügt diese über einen erstklassigen Ruf weit über Bezirksgrenzen hinaus.

Vorzeige-Abteilung soll nach Waidhofen siedeln
Laut den Zusperr-Plänen soll die „Remob“ dann in der Klinik Waidhofen in der Thaya angesiedelt werden. Kasser betonte, dass man mehr als 315 Millionen Euro in die Sanierung von Horn investiere. 90 Millionen Euro davon wurden dafür im Landtag bereits beschlossen.

Gemeinsames Bild mit der Klinikleitung nach Besichtigung des Spitals Gmünd. Die ...
Gemeinsames Bild mit der Klinikleitung nach Besichtigung des Spitals Gmünd. Die Vereinsmitglieder von LKGmündbleibt verweigerten, hier mit auf das Foto zu kommen.(Bild: Klaus Schindler)
Viele orthopädische Operationen werden in Gmünd nach wie vor erledigt. Man ist mehr als ...
Viele orthopädische Operationen werden in Gmünd nach wie vor erledigt. Man ist mehr als ausgelastet.(Bild: Klaus Schindler)
Der Verein LKGmündbleibt brachte harte Fakten, aber auch Wünsche und Sorgen der Region Landesrat ...
Der Verein LKGmündbleibt brachte harte Fakten, aber auch Wünsche und Sorgen der Region Landesrat Anton Kasser näher.(Bild: Klaus Schindler)
Das Landesklinikum Gmünd soll laut NÖ Gesundheitspakt geschlossen werden.
Das Landesklinikum Gmünd soll laut NÖ Gesundheitspakt geschlossen werden.(Bild: Klaus Schindler)
In den Ambulanzräumen der Klinik.
In den Ambulanzräumen der Klinik.(Bild: Klaus Schindler)
Betten und Rollstühle stehen auf den engen Gängen.
Betten und Rollstühle stehen auf den engen Gängen.(Bild: Klaus Schindler)
Die „Krone“ war beim Lokalaugenschein in der Klinik Gmünd mit dabei.
Die „Krone“ war beim Lokalaugenschein in der Klinik Gmünd mit dabei.(Bild: Klaus Schindler)

Nur ein neues Schwerpunktspital im Waldviertel?
Warum man dann nicht gleich in eine große neue Klinik im Waldviertel investiert und alle anderen zusperrt? „Das würde vermutlich mehr als eine Milliarde kosten.“ Mit Wiener Neustadt und dem Weinviertel sind zwei neue Kliniken im Plan, die man auch noch finanzieren müsse. Ex-Direktor Binder hielt dagegen: „Langfristig gesehen könnte es aber trotzdem billiger sein.“ Das hielt der Landesrat durchaus für möglich, aber dennoch würde man das Geld dafür auch haben müssen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
03.04.2026 08:15
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.049 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.595 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf