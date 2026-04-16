Land rollt Sachleistungskarte für Ukrainer aus

Im ersten Schritt seien die ersten 57 Karten für Ukrainer an Quartiergeber für Vertriebene ausgegeben worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die nächsten 600 Karten folgen nun. Sie sollen bis Ende April erstmals „befüllt“ werden, sodass die Nutzung unmittelbar starten könne. „Die Sachleistungskarte ist ein Gebot der Fairness gegenüber den hart arbeitenden Steirern, die das Grundversorgungssystem mit ihrem Steuergeld finanzieren müssen. Zuletzt mit rund 70 bis 90 Millionen Euro im Jahr“, sagt Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).