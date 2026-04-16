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5600 Betroffene

Land rollt Sachleistungskarte für Ukrainer aus

Steiermark
16.04.2026 13:08
Amesbauer mit der Sachleistungskarte
Amesbauer mit der Sachleistungskarte(Bild: Büro Amesbauer/Debevec)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach Pilotbetrieben und der Vergabe an mehr als 960 Asylwerberinnen und Asylwerber beginnt das Land Steiermark nun mit dem Ausrollen der Sachleistungskarte auch für Vertriebene aus der Ukraine. 5.580 Personen sind davon betroffen. Die vollständige Ausrollung soll bis zum dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein. 

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Im ersten Schritt seien die ersten 57 Karten für Ukrainer an Quartiergeber für Vertriebene ausgegeben worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die nächsten 600 Karten folgen nun. Sie sollen bis Ende April erstmals „befüllt“ werden, sodass die Nutzung unmittelbar starten könne. „Die Sachleistungskarte ist ein Gebot der Fairness gegenüber den hart arbeitenden Steirern, die das Grundversorgungssystem mit ihrem Steuergeld finanzieren müssen. Zuletzt mit rund 70 bis 90 Millionen Euro im Jahr“, sagt Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Zitat Icon

Wir wollen sicherstellen, dass öffentliche Mittel zweckgebunden eingesetzt werden.

Landesrat Hannes Amesbauer, FPÖ

Sanktionen bei zu wenig Bemühungen
Die Bemühungspflichten werden voraussichtlich in der kommenden Landtagssitzung am 28. April beschlossen. Zukünftig sollen Leistungen aus der Grundversorgung daran geknüpft sein, ob sich arbeitsfähige Bezieher nachweislich, zumutbar und gemäß den arbeitsmarktrechtlichen Bestimmungen um eine Erwerbstätigkeit bemühen. Insbesondere betroffen sind Vertriebene aus der Ukraine, die vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und die größte Gruppe in der steirischen Grundversorgung darstellen.

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Sämtliche notwendigen Schritte würden vom Arbeitsmarktservice Steiermark festgelegt. „Sollte den vom AMS aufgetragenen Maßnahmen, etwa Bewerbungen oder Schulungsmaßnahmen, nicht nachgekommen werden, so kann das Land Steiermark entsprechend sanktionieren und Leistungen kürzen oder einstellen“, hieß es.

Mit der Sachleistungskarte können künftig nur noch 40 Euro „Taschengeld“ pro Monat in bar abgehoben werden.

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