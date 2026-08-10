Wo ist der Ayatollah? Video heizt Spekulationen an

Zudem sei es schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn der Staatschef aus der Ferne regiere. Das räumte jüngst auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian ein. „Es ist momentan sehr schwierig, mit ihm zu kommunizieren“, erklärte Pezeshkian vergangene Woche. Er habe aber produktive Gespräche mit ihm führen können und sei dabei auf „Freundlichkeit und eine sehr fundierte Logik“ gestoßen. Zuletzt sollen sich die beiden Ende Juli getroffen haben, wo sie auch die aktuelle Lage im Krieg gegen die USA erläuterten.