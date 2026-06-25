FIFA erlaubt Regenbogen-Fahnen zum „Pride Match“

Fußball-Fans dürfen angesichts des „Pride Fest“ in Seattle mit Regenbogen-Fahnen zum WM-Gruppenspiel zwischen Ägypten und dem Iran erscheinen! Dies gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt …
Die Verbände der beiden mehrheitlich muslimischen Nationen hatten sich im Vorfeld mit Berufung auf „kulturelle und religiöse Werte“ vehement gegen das Label „Pride Match“ gewehrt. Die FIFA beteiligt sich an dem von der Stadt ausgerufenen Aktionswochenende im Stadion selbst nicht.
„Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist eine inklusive Veranstaltung, die Menschen aller Hintergründe willkommen heißt. Fans aller sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten sind bei den Spielen und Veranstaltungen willkommen“, erklärte der Weltverband in einer Stellungnahme. Gemäß des Verhaltenskodex seien demnach auch Regenbogen-Fahnen und andere Fahnen, die für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität stehen, erlaubt.
Repressalien gegen LGBTQI+-Gemeinschaft im Iran
Im Iran lebt die LGBTQI+-Gemeinschaft unter einer der härtesten Repressionen weltweit. Homosexualität wird vom theokratischen System als „moralische Verderbtheit“ und daher „schwere Sünde“ gebrandmarkt. Nach islamischen Rechtsvorschriften kann auf gleichgeschlechtliche Handlungen sogar die Todesstrafe stehen. In Ägypten steht Homosexualität offiziell zwar nicht unter Strafe, unter Gesetzen zu Prostitution und „Ausschweifungen“ werden Angehörige der LGBTQI+-Gemeinde aber trotzdem verfolgt und verhaftet.
In Seattle wird an diesem Wochenende das „Pride Fest“ ausgerichtet, ein großes, buntes Festival zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft, für Vielfalt und Gleichberechtigung. Eine Parade durch die Innenstadt ist geplant, zahlreiche Konzerte werden veranstaltet. Das Pride-Wochenende soll an den 28. Juni 1969 erinnern, als es in New York Proteste der LGBTQI+-Gemeinschaft gegen Diskriminierung durch die Polizei gab. Das Ereignis wird als Wendepunkt im Kampf für Gleichberechtigung angesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.