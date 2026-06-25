FIFA erlaubt Regenbogen-Fahnen zum „Pride Match“

In Seattle wird an diesem Wochenende das „Pride Fest“ ausgerichtet, ein großes, buntes Festival zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft, für Vielfalt und Gleichberechtigung. Eine Parade durch die Innenstadt ist geplant, zahlreiche Konzerte werden veranstaltet. Das Pride-Wochenende soll an den 28. Juni 1969 erinnern, als es in New York Proteste der LGBTQI+-Gemeinschaft gegen Diskriminierung durch die Polizei gab. Das Ereignis wird als Wendepunkt im Kampf für Gleichberechtigung angesehen.