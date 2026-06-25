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Stade Reims lockt

Hartbergs Riesen-Goalie vor Abflug nach Frankreich

Fußball National
25.06.2026 18:55
Wohin zieht es Hartberg-Tormann Ritzy Hülsmann?
Wohin zieht es Hartberg-Tormann Ritzy Hülsmann?(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Muss Hartberg einen neuen Goalie suchen? TSV-Keeper Ritzy Hülsmann steht vor einem Transfer. Tormann des Jahres soll Angebot aus Frankreich vorliegen. Französischen Medienberichten zufolge lockt Stade Reims aus der Ligue 2.

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Macht Ritzy Hülsmann bald die Fliege? Hartbergs Stammgoalie ist seit Wochen heiß begehrt. Deutschland, England. Fast täglich tauchen neue Gerüchte auf. Diesmal scheint es konkret zu werden. Dem 2,05-Meter-Hünen soll ein Angebot aus Frankreich vorliegen. Sogar den Medizincheck soll der „Tormann des Jahres“ der abgelaufenen Saison bereits bei Stade Reims absolviert haben. Hartberg-Obmann Erich Korherr betont zwar, „dass keine Anfrage beim Klub eingelangt sei.“

Ritzy Hülsmann mauserte sich in Hartberg prompt zur Stütze, wurde in der abgelaufenen Saison zum ...
Ritzy Hülsmann mauserte sich in Hartberg prompt zur Stütze, wurde in der abgelaufenen Saison zum Tormann der Saison gewählt.(Bild: TSV Hartberg)

Doch der TSV-Boss bestätigt auch: „Das Management von Hülsmann hat uns informiert, dass da was kommen könnte.“ Würde der Schlussmann wechseln, würde Hartberg den wohl teuersten Transfer der Klubgeschichte eintüten. Allerdings hat laut „Krone“-Infos Hülsmanns Ex-Klub Bayern München eine nicht unwesentliche Weiterverkaufsbeteiligung im Kontrakt verankert...

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