Hartbergs Riesen-Goalie vor Abflug nach Frankreich

Macht Ritzy Hülsmann bald die Fliege? Hartbergs Stammgoalie ist seit Wochen heiß begehrt. Deutschland, England. Fast täglich tauchen neue Gerüchte auf. Diesmal scheint es konkret zu werden. Dem 2,05-Meter-Hünen soll ein Angebot aus Frankreich vorliegen. Sogar den Medizincheck soll der „Tormann des Jahres“ der abgelaufenen Saison bereits bei Stade Reims absolviert haben. Hartberg-Obmann Erich Korherr betont zwar, „dass keine Anfrage beim Klub eingelangt sei.“