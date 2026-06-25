Hartbergs Riesen-Goalie vor Abflug nach Frankreich

Muss Hartberg einen neuen Goalie suchen? TSV-Keeper Ritzy Hülsmann steht vor einem Transfer. Tormann des Jahres soll Angebot aus Frankreich vorliegen. Französischen Medienberichten zufolge lockt Stade Reims aus der Ligue 2.
Macht Ritzy Hülsmann bald die Fliege? Hartbergs Stammgoalie ist seit Wochen heiß begehrt. Deutschland, England. Fast täglich tauchen neue Gerüchte auf. Diesmal scheint es konkret zu werden. Dem 2,05-Meter-Hünen soll ein Angebot aus Frankreich vorliegen. Sogar den Medizincheck soll der „Tormann des Jahres“ der abgelaufenen Saison bereits bei Stade Reims absolviert haben. Hartberg-Obmann Erich Korherr betont zwar, „dass keine Anfrage beim Klub eingelangt sei.“
Doch der TSV-Boss bestätigt auch: „Das Management von Hülsmann hat uns informiert, dass da was kommen könnte.“ Würde der Schlussmann wechseln, würde Hartberg den wohl teuersten Transfer der Klubgeschichte eintüten. Allerdings hat laut „Krone“-Infos Hülsmanns Ex-Klub Bayern München eine nicht unwesentliche Weiterverkaufsbeteiligung im Kontrakt verankert...
Bei einem Abgang wären die Oststeirer, die noch einen Flügelspieler holen wollen, aber gewappnet.
Sturm vor Transfer
Bei Sturm dürfte heute der Transfer von Philipp Kaufmann über die Bühne gehen – der Schweizer wird wie berichtet Technischer Direktor. Ohne das Duo Aiwu und Geyrhofer, das jetzt bei den Amateuren trainiert, geht’s heute (19 Uhr in Premstätten) gegen Mura. Der Liga-Startschuss des Vizemeisters ertönt in Tirol.
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