Deutsche Polizei nahm Tiroler Schützen Waffen ab

Sicherheitsleistung von 6800 Euro eingehoben

Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann insgesamt 34 Karabiner der Hersteller Mauser und Mannlicher fest, von denen die Masse zugriffsbereit im Bus transportiert wurden. Die Waffen befanden sich unter anderem in den Gepäckablagen sowie zwischen den Knien einzelner Reisender. „Da von den Businsassen die erforderlichen waffenrechtlichen Dokumente, insbesondere europäische Feuerwaffenpässe oder entsprechende Erlaubnisse, nicht vorgelegt werden konnten, wurden die Waffen durch die Bundespolizei sichergestellt und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Traunstein Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 6800 Euro erhoben“, heißt es weiter.