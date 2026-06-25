Fix! Skibergsteigen bleibt auch 2030 olympisch

Dabei sein soll auch das Individual

Die Organisatoren in Frankreich, einem Kerngebiet für Skibergsteigen, hoffen auf fünf Wettbewerbe in 2030. Dabei sein soll auch das Individual, die Königsdisziplin im Skibergsteigen mit mehreren Aufstiegen, Abfahrten und Tragepassagen. Neben den Einzelentscheidungen für Frauen und Männer sind auch jeweils Sprint-Events geplant sowie eine Mixed-Staffel.