Fix! Skibergsteigen bleibt auch 2030 olympisch

Skibergsteigen bleibt im Programm der Olympischen Winterspiele!
Nach dem Debüt im vergangenen Februar in Norditalien bestätigte das Internationale Olympische Komitee die Sportart auch für die nächsten Spiele 2030 in den französischen Alpen. Auf der außerordentlichen Generalversammlung des IOC in Lausanne votierten die Delegierten für den Verbleib. Welche Disziplinen genau drankommen, das blieb noch offen.
Bei den Spielen von Mailand und Cortina 2026 waren drei Medaillensätze vergeben worden – und zwar in den Disziplinen Sprint jeweils für Frauen und Männer sowie in der Mixed-Staffel.
Dabei sein soll auch das Individual
Die Organisatoren in Frankreich, einem Kerngebiet für Skibergsteigen, hoffen auf fünf Wettbewerbe in 2030. Dabei sein soll auch das Individual, die Königsdisziplin im Skibergsteigen mit mehreren Aufstiegen, Abfahrten und Tragepassagen. Neben den Einzelentscheidungen für Frauen und Männer sind auch jeweils Sprint-Events geplant sowie eine Mixed-Staffel.
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