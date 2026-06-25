Hitzealarm in Spielberg! FIA reagiert mit Notregel

Kostenlose Wasserspender

Fest steht: Auch für die Fans – es werden am Wochenende wieder um die 300.000 Besucher erwartet – wird die Hitze ein stetiger Begleiter sein. Der Red-Bull-Ring stellt kostenlose Wasserspender und Sonnencreme zur Verfügung, zudem sind Flaschen (kein Glas) bis maximal 1,5 Liter am Gelände erlaubt.