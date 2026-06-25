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55 Grad in Cockpits

Hitzealarm in Spielberg! FIA reagiert mit Notregel

Formel 1
25.06.2026 18:30
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bis zu 33 Grad Lufttemperatur und im Cockpit sogar 51 – der Grand Prix von Österreich wird richtig heiß! Deshalb stufte der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag den Event erstmals in dieser Saison offiziell als Hitzerennen ein, mit besonderen Notregeln.

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Der Weltverband FIA: „Gemäß Artikel B1.5.10 des FIA-Formel-1-Reglements wurde auf Grundlage einer Vorhersage des offiziellen Wetterdienstes, wonach der Heat Index während des Rennens zeitweise über 31,0 °C liegen wird, eine Hitzewarnung (Heat Hazard) ausgerufen.“

Das heißt: Die Fahrer haben durch die 2025 eingeführte Regelung nun die Möglichkeit, Shirts mit einem speziellen Kühlsystem unter dem Rennanzug zu tragen. Sollte ein Pilot freiwillig darauf verzichten, müssen 0,5 kg Ballast zusätzlich im Cockpit mitgeführt werden, um keinen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Denn der kühlende Effekt ist limitiert! Nach rund einem Drittel der Renndistanz wird die Kühlflüssigkeit, die durch Schläuche den gesamten Oberkörper kühlt, warm – und damit zum Bumerang!

(Bild: Andreas Tröster)

Kostenlose Wasserspender
Fest steht: Auch für die Fans – es werden am Wochenende wieder um die 300.000 Besucher erwartet – wird die Hitze ein stetiger Begleiter sein. Der Red-Bull-Ring stellt kostenlose Wasserspender und Sonnencreme zur Verfügung, zudem sind Flaschen (kein Glas) bis maximal 1,5 Liter am Gelände erlaubt.

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