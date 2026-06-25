Finanzsorgen bei jüngeren Österreichern sehr groß

Zinswende nach oben

Positiver fällt der Blick auf den Zinsmarkt aus. Nach mehreren Zinssenkungen im vergangenen Jahr rechnet Raisin für Herbst 2026 mit einer weiteren Anhebung des EZB-Leitzinses. Die Plattform beobachtet bereits seit dem Frühjahr steigende Sparzinsen. Aktuell liegen die besten Tagesgeldangebote auf Raisin bei etwas mehr als zwei Prozent, einjährige Festgelder erreichen bereits wieder Zinssätze von über drei Prozent. Besonders gefragt sind hierzulande dabei Angebote aus Italien, Deutschland und Schweden.