Finanzsorgen bei jüngeren Österreichern sehr groß

Die finanzielle Stimmung im Land bleibt angespannt. Besonders jüngere Menschen blicken mit Sorge auf ihre wirtschaftliche Situation. Hoffnung macht hingegen die Entwicklung am Sparmarkt, wo für Anleger durch eine weitere mögliche Senkung der Leitzinsen neue Potenziale entstehen könnten.
Die finanzielle Zuversicht der Österreicher liegt zwar über dem europäischen Durchschnitt, doch 47 Prozent der Befragten fühlen sich in Bezug auf ihre persönlichen Finanzen derzeit angespannt oder sehr angespannt.
Das zeigt der erstmals präsentierte „Money Confidence Index“ der Sparplattform Raisin, für den mehr als 11.000 Personen in elf Ländern – 1005 davon in Österreich – befragt wurden. Während hierzulande knapp 54 Prozent angeben, ihre Finanzen gut unter Kontrolle zu haben, zeigen sich starke Unterschiede zwischen den Generationen. Bei den 55- bis 69-Jährigen fühlen sich fast zwei Drittel finanziell abgesichert, bei den 18- bis 34-Jährigen nur 42 Prozent.
Lebenshaltungskosten verderben Sparlaune
Als Hauptgründe nennt Raisin die hohen Wohn- und Energiekosten, die vor allem jüngere Haushalte belasten. Nur knapp 29 Prozent der Befragten geben an, im vergangenen Jahr Fortschritte bei ihren Finanzzielen gemacht zu haben. „Die Menschen wollen sparen, aber die steigenden Lebenshaltungskosten lassen dafür immer weniger Spielraum“, sagte Matthias Rumbücher, Country Head B2C bei Raisin.
Im europäischen Vergleich sind die Niederländer am zuversichtlichsten – laut Raisin vor allem dank eines starken Pensionssystems und hoher Wohneigentumsquoten. Am schlechtesten schneidet Irland ab, wo hohe Wohnkosten die finanzielle Stimmung belasten.
Zinswende nach oben
Positiver fällt der Blick auf den Zinsmarkt aus. Nach mehreren Zinssenkungen im vergangenen Jahr rechnet Raisin für Herbst 2026 mit einer weiteren Anhebung des EZB-Leitzinses. Die Plattform beobachtet bereits seit dem Frühjahr steigende Sparzinsen. Aktuell liegen die besten Tagesgeldangebote auf Raisin bei etwas mehr als zwei Prozent, einjährige Festgelder erreichen bereits wieder Zinssätze von über drei Prozent. Besonders gefragt sind hierzulande dabei Angebote aus Italien, Deutschland und Schweden.
Während klassische österreichische Banken bei Sparzinsen weiterhin zurückhaltend agieren, sieht Raisin im heimischen Markt noch erhebliches Potenzial. Um neue Kunden zu gewinnen, plant das Unternehmen für den Spätsommer ein eigenes Tagesgeldangebot mit zeitlich befristetem Aktionszins.
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