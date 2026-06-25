Ertrank Pilnacek? Mediziner: „Möglicherweise“

Michael Tsokos war im September 2024 von einem Rechtsanwalt aus dem Umfeld des Ex-Politikers Peter Pilz kontaktiert. „Er hat mir geschrieben, dass er die Lebensgefährtin von Christian Pilnacek vertritt“, so Tsokos vor dem U-Ausschuss: „Sonst hätte ich den Auftrag eigentlich nicht angenommen, meine Zeit ist leider sehr begrenzt. Aber mein Eindruck war, dass es sich hier um Angehörige handelt, die Klarheit wollen.“ Wer schließlich sein Honorar bezahlt habe, könne er nicht mehr sagen, antwortet Tsokos auf die Frage von ÖVP-Abgeordnetem Thomas Elian. Er sei sich aber sicher, dass es der Anwalt gewesen sei: „Mein Steuerberater schaut da sehr genau hin. Wäre es jemand anders gewesen, wäre das auffällig.“