„Kein Hotel?“ WM-Modus verwirrt sogar Klopp

Klopp verwirrt

„Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert“, gibt sich TV-Experte Jürgen Klopp in einer Medienrunde verwirrt: „Was macht die Mannschaft, die‘s dann wird?“, fragt er. Und weiter: „Wir wissen, wo wir spielen, aber die andere Mannschaft weiß nicht, wo sie spielt und gegen wen, oder was?“ Und der Deutschland-Gegner müsse dann einen Tag vorher in Boston, mitten in der WM, ein Hotel suchen. Alles kompliziert. Findet vermutlich nicht nur Klopp.