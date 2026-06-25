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„Wie funktioniert‘s?“

„Kein Hotel?“ WM-Modus verwirrt sogar Klopp

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 15:27
Julian Nagelsmann (li.) kann nur rätseln, wer Deutschlands erster Gegner in der K.-o.-Phase sein ...
Julian Nagelsmann (li.) kann nur rätseln, wer Deutschlands erster Gegner in der K.-o.-Phase sein wird. Jürgen Klopp versteht‘s auch nicht.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da ist selbst Jürgen Klopp verwirrt. Zwar steht Deutschland bei der WM schon als Gruppensieger fest, doch auf wen das DFB-Team im Sechzehntelfinale trifft, bleibt ungewöhnlich lange unklar. Der Gegner wird erst am Sonntagmorgen feststehen, das Spiel steigt aber bereits am Montag.

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Erst am Sonntag um 6 Uhr sind alle Vorrundenspiele beendet und die endgültige Tabelle der Gruppendritten steht fest. Für die deutsche Mannschaft bedeutet dies eine Vorbereitung unter außergewöhnlichen Umständen.

Die knappe Zeitspanne stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team vor eine große Herausforderung. Das Sechzehntelfinale findet bereits am Montag, dem 29. Juni, um 22.30 Uhr (MESZ) statt. Austragungsort ist das Gillette Stadium in Boston, USA. Dem Team bleiben somit nur etwas mehr als 24 Stunden, um den Gegner zu analysieren und eine passende Taktik für das erste K.o.-Spiel des Turniers zu entwickeln.

Klopp verwirrt
„Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert“, gibt sich TV-Experte Jürgen Klopp in einer Medienrunde verwirrt: „Was macht die Mannschaft, die‘s dann wird?“, fragt er. Und weiter: „Wir wissen, wo wir spielen, aber die andere Mannschaft weiß nicht, wo sie spielt und gegen wen, oder was?“ Und der Deutschland-Gegner müsse dann einen Tag vorher in Boston, mitten in der WM, ein Hotel suchen. Alles kompliziert. Findet vermutlich nicht nur Klopp.

Komplexe Berechnung
Der deutsche Gegner wird einer der besten Gruppendritten aus den Vorrundengruppen A, B, C, D oder F sein. Welche Nation es genau wird, entscheidet eine komplexe Berechnung, die alle möglichen Konstellationen berücksichtigt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das DFB-Team auf den Dritten der Gruppe C oder D trifft. Nach aktuellem Stand (25. Juni) wären mögliche Gegner unter anderem Bosnien-Herzegowina, Schottland, Paraguay oder Schweden.

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Die endgültige Zuteilung hängt von den letzten Ergebnissen der Gruppenphase ab.

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