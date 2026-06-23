Mit „Airbert One“ nach China

Man bekommt nämlich den Eindruck, dass da viel persönliche Wichtigmacherei dabei ist. Ob nämlich Frau Beate Meinl-Reisinger in Peking die Menschenrechte einmahnt oder zu Friedensbemühungen für den Ukraine-Krieg aufruft, dürfte nicht einmal den Portier des chinesischen Außenministeriums interessieren.