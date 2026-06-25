König Charles hat jetzt seinen Ventilator-Mann!

Vizeadmiral Sir Tony Johnstone-Burt, Leiter des königlichen Haushalts, sprang ein. Mit einem kleinen, batteriebetriebenen Handventilator wich er dem Monarchen kaum von der Seite und sorgte immer wieder für eine frische Brise während der Gespräche mit den Gästen. (Bild: APA/Yui Mok / POOL / AFP)