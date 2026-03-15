13 Stimmen kippen Windkraft-Projekt im Waldviertel

Chance auf Strom für 17.000 Häuser

In den Tagen davor hat es viele Postwürfe gegeben, die anonym an die Haushalte ausgeteilt wurden. Auch von außerhalb der Gemeinde sprachen sich viele Aktivisten dafür und dagegen aus. Immerhin: 17.000 Häuser hätten durch das Projekt mit Strom versorgt werden können. Pro Windrad hätte Betreiber Verbund eine gesetzliche Ausgleichszahlung von 44.000 Euro pro Jahr an die Gemeinde gezahlt. „Eine große Zukunftschance für die Gemeinde wurde damit vergeben“, heißt es nach der Wahl von Verbund.

Lärmbelästigung als Gegenargument

„Wir sind erleichtert“, sagt ein Gegner aus Zogelsdorf, der anonym bleiben will. „Bei uns am Land kennt jeder noch jeden, und damit auch die Parteizugehörigkeit.“ Die Windräder wären ihm viel zu nahe am Ort gewesen, auch der „Lärm“ der Anlagen wird gefürchtet. Der Verbund spricht von 1200 Metern Abstand, die jeder Betreiber per Gesetz einhalten muss. Auch deshalb, weil die Weindräder dann im Ort nicht mehr zu hören sein sollen.