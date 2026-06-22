Paukenschlag in London: Premier Starmer wirft hin!

Abschied mit emotionalen Worten

Sichtbar emotional sagte Starmer, er werde nach dem „größten Job im Land“ künftig mehr Zeit dem „wichtigsten Job“ widmen – seiner Familie. Er wolle „der bestmögliche Ehemann“ für seine Frau Vic sein, die ihn durch schwierige wie gute Zeiten begleitet habe, sowie „der bestmögliche Vater“ für seine Kinder, die er als seinen „Stolz und seine Freude“ bezeichnete. Anschließend umarmte er seine Frau, bevor er wieder in die Downing Street zurückkehrte.