Aktuelle Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Haben Sie schon genügend Wasser getrunken? Der Rat bleibt auch für die nächsten Tage aufrecht. Denn die aktuelle Hitzewelle steuert Richtung Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. „Die Hitze bleibt uns mindestens bis zum Monatswechsel erhalten“, prognostiziert Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet die weitere Entwicklung. Die Temperaturkurve wird in den nächsten Tagen auch in Salzburg über die 40-Grad-Marke hinausgehen. Bereits der Freitag soll zu einem richtigen Wüstentag werden.