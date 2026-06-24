Aktuelle Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Es bleibt in Salzburg auch in den nächsten Tagen brütend heiß. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für das Wochenende erwartet. Die Temperaturen sollen dann auch die 40-Grad-Marke knacken.
Haben Sie schon genügend Wasser getrunken? Der Rat bleibt auch für die nächsten Tage aufrecht. Denn die aktuelle Hitzewelle steuert Richtung Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. „Die Hitze bleibt uns mindestens bis zum Monatswechsel erhalten“, prognostiziert Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet die weitere Entwicklung. Die Temperaturkurve wird in den nächsten Tagen auch in Salzburg über die 40-Grad-Marke hinausgehen. Bereits der Freitag soll zu einem richtigen Wüstentag werden.
Mit der Hitze am Tag werden auch die Nächte zunehmend belastender. Da haben es Hitzeflüchtlinge in Salzburg noch besser: Vor allem in Gebirgsregionen wie der Lungau kühlen die Nächte noch auf weit unter 20 Grad ab. Was zusätzlich unterstützt: Erfrischung in kalten Seen oder in Kneipp-Anlagen!
Der langfristige Temperatur-Vergleich zeigt: Hitzewellen kommen tendenziell immer früher. In den 1970er- und 1980er-Jahren war es noch rund zwei Wochen später erstmals im Jahr richtig brütend heiß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.