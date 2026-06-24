Mit Reh kollidiert: Motorradlenker (38) verletzt

Im Bezirk Deutschlandsberg kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall. Ein 38-Jähriger konnte einem Wildtier nicht mehr ausweichen.
Der Mann war mit seinem Motorrad gegen 11 Uhr auf der B69 in Richtung Soboth unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit dem Tier und stürzte. Vorbeifahrende Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe.
Fahrstreifen war kurzfristig gesperrt
Der Mann war so schwer verletzt, dass er vom Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Soboth war mit zehn Mann im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Ein Fahrstreifen in Richtung Soboth war kurzfristig gesperrt.
Das Wildtier verendete übrigens an der Unfallstelle.
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