Mit Reh kollidiert: Motorradlenker (38) verletzt

Fahrstreifen war kurzfristig gesperrt

Der Mann war so schwer verletzt, dass er vom Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Soboth war mit zehn Mann im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Ein Fahrstreifen in Richtung Soboth war kurzfristig gesperrt.

Das Wildtier verendete übrigens an der Unfallstelle.