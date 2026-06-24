FPÖ, ÖVP; SPÖ: Alle sind gegen Bezirksgerichts-Aus

Diese Allianz hat Seltenheitswert: Normalerweise fliegen im steirischen Landtag zwischen der blau-schwarzen Landesregierung und der SPÖ als größte Oppositionskraft die Fetzen. Doch diese Woche haben die drei Parteien im Verfassungsausschuss einen gemeinsamen Antrag eingebracht: Es geht um den Erhalt einer flächendeckenden Justiz-Versorgung in der Steiermark, konkret soll das Justizministerium Pläne für das Aus der Bezirksgerichte Mürzzuschlag, Schladming und Murau wieder fallen lassen.