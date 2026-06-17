Aus für 3 Bezirksgerichte? Steirische Politik tobt

Steirische SPÖ kritisiert SPÖ-Justizministerin

Auch die steirische SPÖ stellt sich sofort gegen die „eigene“ Justizministerin Anna Sporrer. Klubobmann Hannes Schwarz fordert eine Standortgarantie und kündigt einen Antrag für die kommende Landtagssitzung Anfang Juli an. „Unsere Linie ist einfach und klar: Ist es gut für die Steiermark, sind wir dafür – ist es schlecht, sind wir dagegen. (...) Bei allem nötigen Spardruck muss es Bereiche geben, die unangetastet bleiben. Dazu gehört unser Rechtsstaat. (...) Es darf nicht sein, dass die Menschen in der Obersteiermark für Budgetlöcher in Wien bezahlen.“