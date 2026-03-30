Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Welle der Empörung

Rüstungsriese verhöhnt Kiew mit „Hausfrauen“-Sager

Außenpolitik
30.03.2026 10:00
Die Ukraine hat im Kampf gegen Russland billige Abfangdrohnen wie die „P1-Sun“ entwickelt.
Die Ukraine hat im Kampf gegen Russland billige Abfangdrohnen wie die „P1-Sun“ entwickelt.(Bild: AFP/Krone KREATIV)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Die Ukraine setzt seit Kriegsbeginn billige Drohnen enorm effizient gegen russische Angreifer ein. Der Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall spottete nun über die Technologie: Die Drohnen würden „von Hausfrauen mit 3D-Druckern“ gemacht. Der Sager sorgte auch außerhalb der Ukraine für Empörung, jetzt musste der Konzern zurückrudern ...

0 Kommentare

Der Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall übte zuletzt scharfe Kritik an ukrainischen Drohnenherstellern. In einem Interview mit dem US-Magazin „The Atlantic“ hatte Armin Papperger auf eine Frage zur Entwicklung von Drohnentechnologie in der Ukraine gesagt, dies sei „wie mit Lego zu spielen“.

Zitat Icon

„Sie haben 3D-Drucker in der Küche, und sie stellen Drohnenteile her. Das ist keine Innovation.“

Armin Pappberger, Rheinmetall-Chef

„Hausfrauen“-Technologie
Zudem verglich der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns wichtige ukrainische Drohnenbauer mit „Hausfrauen“: „Sie haben 3D-Drucker in der Küche, und sie stellen Drohnenteile her. Das ist keine Innovation.“ Papperger kritisierte, was in der Ukraine passiere, könne man nicht mit der Technologie von Rheinmetall oder anderen Rüstungskonzernen vergleichen.

Aussagen sorgten für Aufregung
Mit seiner Aussage sorgte der 63-Jährige für eine Welle der Empörung. Unter dem Hashtag „MadeByHousewives“ gibt es mittlerweile zahlreiche Memes und Anspielungen auf die Effektivität ukrainischer Drohnen. So postete Richard Woodruff, der als britischer Freiwilliger seit 2022 die Ukraine unterstützt, auf X ein Bild von sich vor Dutzenden aufgetürmten Drohnen. Dazu schrieb er spöttisch, dass er erst heute erfahren habe, dass er „eine ukrainische Hausfrau“ sei.

„Lego-Drohnen vernichteten über 11.000 russische Panzer“
„Rheinmetall sagt, unsere Lego-Drohnen würden von Hausfrauen in ihren Küchen hergestellt. Schön. Derweil haben unsere Lego-Drohnen mehr als 11.000 russische Panzer vernichtet“, schrieb Alexander Kamyshin, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in einem Post am Samstag auf der Plattform X.

„Hausfrauen“-Drohnen schädigen Russland schwer
Seit Beginn der russischen Vollinvasion hat die Ukraine ihre Drohnen laufend weiterentwickelt. Insbesondere unbemannte Fluggeräte – oft handelsübliche Kleindrohnen, die mit Sprengstoff ausgerüstet werden – fügen den russischen Streitkräften schwere Verluste zu.

Außerdem baut die ukrainische Rüstungsindustrie zunehmend eigene Kriegsdrohnen. Immer wieder gelingt es ukrainischen Streitkräften, mit billigen Drohnen schweres Militärgerät der russischen Armee im Wert von mehreren Millionen Euro auszuschalten.  Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem heftigen Angriff der Ukraine gegen Russland. Das russische Verteidigungsministerium verzeichnete 102 Drohnen über dem Territorium des Landes. 

Militärexperte warnt vor Überheblichkeit
Der deutsche Militärexperte Nico Lange schrieb auf X: „Die Überheblichkeit so mancher in Bundeswehr, Industrie und Politik gegenüber der neuen Ökonomie des Krieges mit massenweisen billigen Drohnen und Raketen könnte für uns noch zum ernsten Sicherheitsrisiko werden.“

Lesen Sie auch:
Einschläge wurden auch in einer Schule in Taganrog registriert.
Trümmer trafen Häuser
Schon wieder tödlicher Drohnenangriff in Russland
30.03.2026
Ukrainische Hightech
„Mit unseren Drohnen werden Soldaten zu Superman“
20.03.2026
Großübung in Estland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
14.02.2026

Rheinmetall rudert zurück
Das Rüstungsunternehmen betreibt Schadensbegrenzung. Am Sonntag teilte Rheinmetall auf X seinen Respekt für die „immensen Leistungen der Ukrainer bei der Verteidigung ihres Landes gegen den russischen Angriff“ mit. Weiter heißt es in dem Beitrag: „Jede Frau und jeder Mann in der Ukraine leistet einen unschätzbaren Beitrag. Vor allem gebührt der Ukraine Respekt dafür, wie sie mit begrenzten Ressourcen hocheffektiv kämpft. Die innovative Stärke und der Kampfgeist der Ukrainer sind eine Inspiration für uns. Wir sind dankbar, die Ukraine mit unseren Mitteln unterstützen zu können“

Quantität vor Qualität sichert der Ukraine aktuell das eigene Überleben.
Quantität vor Qualität sichert der Ukraine aktuell das eigene Überleben.(Bild: AFP/ROMAN PILIPEY)

Die „Hausfrauen“-Kriegsführung der Ukraine ist jener der NATO streckenweise weit überlegen. Das haben zuletzt gemeinsame Übungen gezeigt. Die ukrainische Armee hat bei NATO-Manövern im Vorjahr die Truppen des Bündnisses deklassiert und deren Schwächen in der modernen Kriegsführung offengelegt. In Portugal und Estland zeigten die kriegserfahrenen Ukrainer, dass die NATO auf Drohnenangriffe kaum vorbereitet ist.

Bei den Übungen „Repmus“ und „Dynamic Messenger“ vor Portugals Küste gewannen von Kiewer Soldaten geführte Marineeinheiten fünf Szenarien. Erfolgsfaktor waren die „Magura“-Seedrohnen, die im Schwarzen Meer schon russische Kriegsschiffe versenkten. Bei einem simulierten Angriff gelangen so viele Treffer gegen eine Fregatte, dass diese im Ernstfall gesunken wäre. Eine herbe Niederlage gab es auch bei der Übung „Hedgehog“ in Estland. Dort schaltete die ukrainische 412. Nemesis-Brigade an nur einem Tag 17 NATO-Fahrzeuge aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
30.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
160.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
146.689 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.683 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1110 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
766 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Außenpolitik
Welle der Empörung
Rüstungsriese verhöhnt Kiew mit „Hausfrauen“-Sager
„Krone“-Kommentar
Sepp Schellhorn: Wär‘ er bloß Wirt geblieben …
Trumps Prunk-Ballsaal
US-Militär baut darunter „gewaltigen Komplex“
Nach strittigem Sager
Oberster Jäger kommt Max Mayr-Melnhof zur Hilfe
Trümmer trafen Häuser
Schon wieder tödlicher Drohnenangriff in Russland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf