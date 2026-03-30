Rüstungsriese verhöhnt Kiew mit „Hausfrauen“-Sager

Rheinmetall rudert zurück

Das Rüstungsunternehmen betreibt Schadensbegrenzung. Am Sonntag teilte Rheinmetall auf X seinen Respekt für die „immensen Leistungen der Ukrainer bei der Verteidigung ihres Landes gegen den russischen Angriff“ mit. Weiter heißt es in dem Beitrag: „Jede Frau und jeder Mann in der Ukraine leistet einen unschätzbaren Beitrag. Vor allem gebührt der Ukraine Respekt dafür, wie sie mit begrenzten Ressourcen hocheffektiv kämpft. Die innovative Stärke und der Kampfgeist der Ukrainer sind eine Inspiration für uns. Wir sind dankbar, die Ukraine mit unseren Mitteln unterstützen zu können“