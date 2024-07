„Meilenstein“: Steiermark hat neues Pflegegesetz

Gleich zu Beginn der Landtagssitzung musste Landesrat Karlheinz Kornhäusl eine brisante Frage der FPÖ beantworten. Sie wollte nach einem „Krone“-Bericht über geplante Bettenreduktion im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wissen, wie viele Betten in den Heimen der sechs steirischen Pflegeverbände gesperrt sind. Es sind 432 von 2154, also genau 20 Prozent! Die Quote ist im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit 32,8 Prozent am höchsten, in Voitsberg mit 9,7 Prozent am niedrigsten.