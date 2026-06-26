Klangraum.Stein: Wo die Bergwelt hörbar wird

Der Berg-Klee ist eine ausdauernde Pflanzenart aus der Familie der Hülsenfrüchtler und zählt zu den charakteristischen Blütenpflanzen sonniger Magerwiesen und lichter Waldränder. Er bevorzugt kalkreiche, nährstoffarme Böden und ist vor allem in den Mittel- und Hochlagen Europas verbreitet. In Österreich kommt er häufig in extensiv bewirtschafteten Bergwiesen vor und gilt als wertvoller Bestandteil artenreicher Kulturlandschaften. Die Pflanze erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 50 Zentimetern. Auffällig sind ihre weißlich bis cremefarbenen, kugeligen Blütenköpfchen, die von Mai bis Juli erscheinen. Die dreizähligen Blätter sind länglich geformt und auf der Unterseite fein behaart – ein Merkmal, das den Berg-Klee von anderen Kleearten unterscheidet. Als Nektar- und Pollenpflanze spielt der Berg-Klee eine wichtige Rolle für zahlreiche Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge. Gleichzeitig trägt er als Hülsenfrüchtler dazu bei, Stickstoff aus der Luft im Boden zu binden und verbessert so auf natürliche Weise dessen Fruchtbarkeit. Da der Berg-Klee auf eine schonende Bewirtschaftung angewiesen ist, gilt sein Vorkommen häufig als Hinweis auf ökologisch wertvolle und naturnahe Wiesen.