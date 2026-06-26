Motorradfahrer stürzt in Vorarlberg über Böschung

Eine Rechtskurve wurde einem Motorradfahrer am Freitag in Batschuns in Vorarlberg zum Verhängnis: Der Lenker kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein steiles Waldstück.
In Batschuns kam es am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Dort war vom Laternsertal kommend talwärts eine Gruppe Motorradfahrer unterwegs. Vor einer scharfen Rechtskurve rutschte einer der Biker mit seiner Maschine rechts über den Fahrbahnrand und stürzte rund drei Meter in ein steil abfallendes Waldstück.
Zwischen den Bäumen hängen geblieben
Das Motorrad blieb zwischen den Bäumen hängen, der Lenker musste von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Die Feuerwehrleute stellten das beschädigte Fahrzeug wieder auf seine Räder und beförderten es durch den Wald auf die darunter liegende Straße. Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr wurde das Waldstück mit Wasser gekühlt. Zudem wurde die Unfallstelle gesäubert und der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
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