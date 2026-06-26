Motorradfahrer stürzt in Vorarlberg über Böschung

Zwischen den Bäumen hängen geblieben

Das Motorrad blieb zwischen den Bäumen hängen, der Lenker musste von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Die Feuerwehrleute stellten das beschädigte Fahrzeug wieder auf seine Räder und beförderten es durch den Wald auf die darunter liegende Straße. Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr wurde das Waldstück mit Wasser gekühlt. Zudem wurde die Unfallstelle gesäubert und der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.