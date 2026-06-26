Porschefahrer rammt Polizeiauto und flüchtet

Polizist rettet sich mit Sprung zur Seite

Eine Polizeipatrouille stoppte das beschriebene Auto wenig später. Um den nachfolgenden Verkehr nicht zu blockieren, wiesen die Einsatzkräfte den Lenker an, sein Fahrzeug ein Stück zur Seite zu fahren. Der 65-Jährige setzte sein Auto zunächst langsam rückwärts in Bewegung und steuerte dabei gefährlich nah auf den Streifenwagen zu. Erst nach einer lautstarken Warnung der Beamten stoppte er abrupt. Doch nur einen Wimpernschlag später eskalierte die Situation völlig: Der Mann gab unvermittelt Vollgas.