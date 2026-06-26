Stromausfall in Feldkirch wegen Trafostation

In der Nacht auf Freitag mussten Bewohner in Feldkirch (Vorarlberg) temporär auf Strom verzichten: Ursache war ein Brand in einer Trafostation, die Florianijünger mussten ausrücken.
Keine ruhige Nacht für die Feuerwehrleute in Feldkirch: Am Freitag gegen 2.20 Uhr morgens meldeten Anwohner im Tostner Lehenweg einen Knall. Zudem sahen sie Rauch, der aus einer Trafostation in der Nähe aufstieg. Gleich darauf fiel dann der Strom in größeren Teilen von Tosters und Tisis aus.
Die alarmierten Florianijünger stellten einen Brand in der Trafostation fest. Bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Energieversorgers sicherten sie die Einsatzstelle ab. Wegen des Stromausfalls mussten die Florianijünger auch noch zu mehreren anderen Einsätzen ausrücken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.