Stromausfall in Feldkirch wegen Trafostation

Keine ruhige Nacht für die Feuerwehrleute in Feldkirch: Am Freitag gegen 2.20 Uhr morgens meldeten Anwohner im Tostner Lehenweg einen Knall. Zudem sahen sie Rauch, der aus einer Trafostation in der Nähe aufstieg. Gleich darauf fiel dann der Strom in größeren Teilen von Tosters und Tisis aus.