Kommunikationsagentur Clavis übernimmt Medienzoo

In der regionalen Medienlandschaft werden die Weichen neu gestellt: Die Clavis Kommunikationsberatung GmbH übernimmt die Medienzoo Bewegt Bild Kommunikations GmbH vollständig. Die bisherige Eigentümerin, die Ländle TV GmbH, übergibt die Tochterfirma nach Jahren des erfolgreichen Aufbaus in neue Hände.
Für das 2011 gegründete Götzner Unternehmen Medienzoo, das auf Filmproduktionen spezialisiert ist, bedeutet dieser Schritt den Aufbruch in eine neue Dimension. Durch die Clavis-Infrastruktur öffnet sich der Zugang zu einem deutlich größeren Markt. „Medienzoo wird seine Leistungen in Zukunft österreichweit und in Südtirol anbieten können“, erklärt Clavis-Geschäftsführer Dieter Bitschnau. Gleichzeitig erweitert Clavis das eigene Portfolio um den stark nachgefragten Bereich der Film- und Contentproduktion.
Eigenständige Gesellschaft und Marke
Trotz des Eigentümerwechsels bleibt Medienzoo als eigenständige Gesellschaft und Marke bestehen. Kontinuität gibt es auch an der Spitze: Der langjährige Geschäftsführer Mathias Kasseroler bleibt an Bord und steigt im Zuge der Transaktion als Gesellschafter ein. Bianca Oberscheider, Geschäftsführerin von Ländle TV, sieht den Verkauf positiv: „Mit Clavis erhält Medienzoo nun die Möglichkeit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Das begrüßen wir sehr.“
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