Kommunikationsagentur Clavis übernimmt Medienzoo

Für das 2011 gegründete Götzner Unternehmen Medienzoo, das auf Filmproduktionen spezialisiert ist, bedeutet dieser Schritt den Aufbruch in eine neue Dimension. Durch die Clavis-Infrastruktur öffnet sich der Zugang zu einem deutlich größeren Markt. „Medienzoo wird seine Leistungen in Zukunft österreichweit und in Südtirol anbieten können“, erklärt Clavis-Geschäftsführer Dieter Bitschnau. Gleichzeitig erweitert Clavis das eigene Portfolio um den stark nachgefragten Bereich der Film- und Contentproduktion.