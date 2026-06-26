Sportgeschäft „R-Sport“ schlittert in die Pleite

Über das Vermögen des Sportfachgeschäfts-Inhabers „R-Sport“ in Götzis, wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag wurde vom Schuldner selbst eingebracht. Die aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich nach vorliegenden Angaben auf rund 270.000 Euro.
Wie viele Dienstnehmer von der Insolvenz des Betriebs betroffen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Auch über die genauen Ursachen, die zum Vermögensverfall geführt haben, liegen aktuell noch keine detaillierten Informationen vor. Der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) wird die Hintergründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben.
Zukunft des Unternehmens steht in den Sternen
Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt. Dieser wird nun kurzfristig darüber zu entscheiden haben, ob und in welcher Form eine Fortführung des Sportgeschäfts möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Für die Gläubiger wurden bereits die gerichtlichen Fristen fixiert. Forderungen können ab sofort und noch bis zum 13. August 2026 über den KSV1870 per E-Mail angemeldet werden. Die gerichtliche Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für den 27. August 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.
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