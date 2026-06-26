Sportgeschäft „R-Sport“ schlittert in die Pleite

Zukunft des Unternehmens steht in den Sternen

Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt. Dieser wird nun kurzfristig darüber zu entscheiden haben, ob und in welcher Form eine Fortführung des Sportgeschäfts möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Für die Gläubiger wurden bereits die gerichtlichen Fristen fixiert. Forderungen können ab sofort und noch bis zum 13. August 2026 über den KSV1870 per E-Mail angemeldet werden. Die gerichtliche Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für den 27. August 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.