Großsanierung während der Sommerpause

Neue Trennwand für die Gastronomie

Um die Bausubstanz und die Qualität des Hauses langfristig zu sichern, werden die Glaselemente bis auf die tragende Stahlkonstruktion zurückgebaut. Erst nach einer gründlichen Sanierung des Stahlgerüsts wird die neue Dachverglasung montiert. Gleichzeitig werden auch die Entwässerungsrinnen komplett erneuert, um das Gebäude dauerhaft vor künftigen Witterungseinflüssen zu schützen. Neben den Reparaturarbeiten am Dach wird auch im Innenbereich investiert. Das Restaurant des Montforthauses erhält eine neue Glastrennwand. Mit dieser Maßnahme kann die Gastronomie künftig flexibel vom Foyer abgetrennt werden. Das Ziel ist eine spürbare Verbesserung der Akustik: Parallel stattfindende Veranstaltungen sollen sich so im Haus nicht mehr gegenseitig stören.