Großsanierung während der Sommerpause

Baupfusch macht die Sanierung des markanten Glasdachs des Montforthauses notwendig. Die Verantwortlichen des Gebäudes nutzen die veranstaltungsfreie Zeit im Sommer für umfassende Arbeiten – auch im Restaurant gibt es eine Neuerung.
Das Montforthaus Feldkirch erhält in den kommenden Wochen eine Großbaustelle auf dem Dach. Wie die Stadt Feldkirch mitteilt, muss die charakteristische Dachverglasung des Kultur- und Kongresszentrums umfassend saniert werden. Der Grund für die Maßnahme ist so ärgerlich wie unumgänglich: In der Vergangenheit kam es im Dachbereich wiederholt zu Wassereintritten. Schuld daran sind Undichtheiten, die laut Stadtverwaltung auf Ausführungsfehler bei der ursprünglichen Errichtung des Gebäudes zurückzuführen sind.
Neue Trennwand für die Gastronomie
Um die Bausubstanz und die Qualität des Hauses langfristig zu sichern, werden die Glaselemente bis auf die tragende Stahlkonstruktion zurückgebaut. Erst nach einer gründlichen Sanierung des Stahlgerüsts wird die neue Dachverglasung montiert. Gleichzeitig werden auch die Entwässerungsrinnen komplett erneuert, um das Gebäude dauerhaft vor künftigen Witterungseinflüssen zu schützen. Neben den Reparaturarbeiten am Dach wird auch im Innenbereich investiert. Das Restaurant des Montforthauses erhält eine neue Glastrennwand. Mit dieser Maßnahme kann die Gastronomie künftig flexibel vom Foyer abgetrennt werden. Das Ziel ist eine spürbare Verbesserung der Akustik: Parallel stattfindende Veranstaltungen sollen sich so im Haus nicht mehr gegenseitig stören.
Straffer Zeitplan für das Großprojekt
Die Arbeiten starten am 29. Juni und sollen bis zum 28. August 2026 abgeschlossen sein. Da die Sanierung exakt in die jährliche Revisionspause des Hauses fällt, bleibt der reguläre Kulturbetrieb von den Baumaßnahmen unberührt. Während dieser zwei Monate bleibt das Montforthaus für Publikumsveranstaltungen ohnehin geschlossen, sodass Gäste und Event-Veranstalter mit keinerlei Einschränkungen rechnen müssen.
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