Verlobung platzte vor Gericht wie eine Seifenblase

Ein perfides Wenn-dann-Spielchen soll an der Tagesordnung gestanden haben. Beim Prozess in Eisenstadt hört man Sätze wie „Entweder du bist meine Freundin und ich beschütze dich. Oder du bist mein Feind“ und „Wenn du verstanden hast, was ich will, leben wir brav weiter und alles wird wieder gut.“ Am Vormittag der Anzeige – die Frau hatte ein Bild zerstört, das sie selbst gemalt und dem Burgenländer geschenkt hatte („Er hat sich lustig darüber gemacht“) – stand der 57-Jährige mit einer Schrotflinte vor ihr und soll gesagt haben: „,Wenn du willst, dass es aus ist, musst du mich umbringen.' Dann steckte er sich selbst das Gewehr in den Mund.“