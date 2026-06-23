Für Wortspende von Messi brach das pure Chaos aus

Bereits in der 80. Spielminute „stürmten“ rund 40 argentinische Journalisten in den Keller, also in die Katakomben des Dallas-Stadiums. Die Partie war fast egal. Denn sie wussten, was, also wer, laut FIFA—Regel in der Mixed Zone sprechen musste: Der „Man of the Match“ – natürlich Lionel Messi!