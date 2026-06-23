Für Wortspende von Messi brach das pure Chaos aus

Um ihrem Idol drei Fragen in drei Minuten stellen zu können, verließen argentinische Journalisten schon weit vor dem Spielende die Presstribüne und verpassten das zweite Tor von Messi.
Bereits in der 80. Spielminute „stürmten“ rund 40 argentinische Journalisten in den Keller, also in die Katakomben des Dallas-Stadiums. Die Partie war fast egal. Denn sie wussten, was, also wer, laut FIFA—Regel in der Mixed Zone sprechen musste: Der „Man of the Match“ – natürlich Lionel Messi!
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