Güssinger: Investoren halten sich weiter bedeckt

Wer hinter dem Neustart von Güssinger Mineralwasser steht, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Die Eigentümer treten nach außen nicht auf und geben keine Stellungnahmen ab. Bekannt ist mittlerweile lediglich, dass die Investoren aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Rund um den Firmenstandort in Sulz wird allerdings kräftig investiert.