EU will 3000 heimische Sika-Hirsche töten lassen

Mehr als 250 Betriebe in Österreich betroffen

Die Folgen dieses Irrsinns sind gewaltig: Mehr als 250 (!) österreichische Betriebe stehen vor dem Nichts. In der gesamten Union sind es Tausende. Der geschätzte Schaden beträgt laut Verband der Sika-Züchter 16 Millionen Euro. Dabei handelt es sich nicht um wild lebende Bestände, die heimische Arten verdrängen würden, sondern um Tiere in streng kontrollierten und hermetisch eingezäunten Gehegen. Dennoch droht ihnen das gleiche Schicksal wie wirklich problematischen invasiven Arten.