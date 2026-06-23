Förder-Stopp für Privatunis? Länder schlagen Alarm

Die GMPU gilt als Prestigeprojekt des früheren Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser und spielt vor allem in den Bereichen Musik, Kunst und Gesundheitswissenschaften eine wichtige Rolle. Erst kürzlich erhielt sie das Promotionsrecht. Fellner und Reichmann sind sich demnach einig: „Wir können nur betonen, dass die GMPU ein unverzichtbarer Teil unseres Bildungsangebotes ist. Die Unterstützung ist daher Bildungsinvestition, Kulturförderung und Förderung des Forschungsstandortes.“