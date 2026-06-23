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Live-Sendung gecrasht

„Schau, die Ösis“: Schweinsteiger feixt mit Müller

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 19:24
MagentaTV-Experte Thomas Müller tauchte plötzlich in der ARD-Live-Sendung von Bastian ...
MagentaTV-Experte Thomas Müller tauchte plötzlich in der ARD-Live-Sendung von Bastian Schweinsteiger auf(Bild: Screenshot/ARD Mediathek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bastian Schweinsteiger hat bei einer WM-Live-Übertragung der ARD für Aufsehen gesorgt. Der Weltmeisterkicker von 2014 grölte vor Anpfiff des Österreich-Spiels gegen Argentinien auf der Tribüne den Kultsong „I am from Austria“ inbrünstig mit. Plötzlich tauchte sein Weltmeisterkollege Thomas Müller auf ...

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Die ARD machte eine Live-Schaltung ins oberösterreichische Wels. Kurios: Sowohl beim dortigen Fan-Fest als auch im AT&T Stadium im texanischen Dallas lief zeitgleich im Hintergrund „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich.

„Schau, die Ösis!“
Als die Live-Schaltung nach Österreich zu Ende war, blendete die Kamera wieder Schweinsteiger in der WM-Arena ein. Der 41-jährige Ex-Bayern-Profi sang den Refrain frenetisch mit. Ebenfalls kurios: Schweinsteiger wandte sich auf der Tribüne dem 36-jährigen Thomas Müller zu und rief ihm zu: „Schau, die Ösis!“

Instagram-Video: Müller crasht Schweinsteigers Live-Sendung

In diesem Moment griff ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek ein. „Das ist eine Live-Konversation zwischen Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller“, sagte sie und meinte zu Müller: „Wir sind übrigens wieder On Air.“

Müller und Schweinsteiger als TV-Experten bei WM
Brisant: Während Schweinsteiger die Fußball-WM 2026 als Experte für die ARD begleitet, ist sein ehemaliger Bayern-Kollege Müller als Experte für MagentaTV vor Ort – also für einen anderen Rechteinhaber. Die Plätze der beiden TV-Stationen befinden sich direkt nebeneinander.

Zitat Icon

Unten durch, nicht dass man dein Gesicht sieht. Unten durch!“

Schweinsteiger lachend zu Müller

Schweinsteiger meinte lachend zu Müller: „Unten durch, nicht dass man dein Gesicht sieht. Unten durch!“ Woraufhin der langjährige Nationalspieler unter dem Blickwinkel der Kamera hindurch an Sedlaczek und Schweinsteiger vorbeikroch.

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Sedlaczek blieb cool: „Ach, kein Problem. Wir machen Platz hier, für jeden, auch für Thomas Müller.“ Und zu Schweinsteiger meinte die 40-jährige Journalistin: „So, du hast dir gerade ziemlich viele Freunde bei den österreichischen Kollegen gemacht. Es ist wirklich ,I am from Austria‘.“

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