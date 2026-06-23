„Schau, die Ösis“: Schweinsteiger feixt mit Müller

„Schau, die Ösis!“

Als die Live-Schaltung nach Österreich zu Ende war, blendete die Kamera wieder Schweinsteiger in der WM-Arena ein. Der 41-jährige Ex-Bayern-Profi sang den Refrain frenetisch mit. Ebenfalls kurios: Schweinsteiger wandte sich auf der Tribüne dem 36-jährigen Thomas Müller zu und rief ihm zu: „Schau, die Ösis!“