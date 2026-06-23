„Schau, die Ösis“: Schweinsteiger feixt mit Müller

Bastian Schweinsteiger hat bei einer WM-Live-Übertragung der ARD für Aufsehen gesorgt. Der Weltmeisterkicker von 2014 grölte vor Anpfiff des Österreich-Spiels gegen Argentinien auf der Tribüne den Kultsong „I am from Austria“ inbrünstig mit. Plötzlich tauchte sein Weltmeisterkollege Thomas Müller auf ...
Die ARD machte eine Live-Schaltung ins oberösterreichische Wels. Kurios: Sowohl beim dortigen Fan-Fest als auch im AT&T Stadium im texanischen Dallas lief zeitgleich im Hintergrund „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich.
„Schau, die Ösis!“
Als die Live-Schaltung nach Österreich zu Ende war, blendete die Kamera wieder Schweinsteiger in der WM-Arena ein. Der 41-jährige Ex-Bayern-Profi sang den Refrain frenetisch mit. Ebenfalls kurios: Schweinsteiger wandte sich auf der Tribüne dem 36-jährigen Thomas Müller zu und rief ihm zu: „Schau, die Ösis!“
Instagram-Video: Müller crasht Schweinsteigers Live-Sendung
In diesem Moment griff ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek ein. „Das ist eine Live-Konversation zwischen Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller“, sagte sie und meinte zu Müller: „Wir sind übrigens wieder On Air.“
Müller und Schweinsteiger als TV-Experten bei WM
Brisant: Während Schweinsteiger die Fußball-WM 2026 als Experte für die ARD begleitet, ist sein ehemaliger Bayern-Kollege Müller als Experte für MagentaTV vor Ort – also für einen anderen Rechteinhaber. Die Plätze der beiden TV-Stationen befinden sich direkt nebeneinander.
Unten durch, nicht dass man dein Gesicht sieht. Unten durch!“
Schweinsteiger lachend zu Müller
Schweinsteiger meinte lachend zu Müller: „Unten durch, nicht dass man dein Gesicht sieht. Unten durch!“ Woraufhin der langjährige Nationalspieler unter dem Blickwinkel der Kamera hindurch an Sedlaczek und Schweinsteiger vorbeikroch.
Sedlaczek blieb cool: „Ach, kein Problem. Wir machen Platz hier, für jeden, auch für Thomas Müller.“ Und zu Schweinsteiger meinte die 40-jährige Journalistin: „So, du hast dir gerade ziemlich viele Freunde bei den österreichischen Kollegen gemacht. Es ist wirklich ,I am from Austria‘.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.