Deepfakes: Teilerfolg für Ulmen gegen „Spiegel“

„Mindestbestand an Beweistatsachen“ fehlt

Demnach darf der „Spiegel“ nicht den Verdacht erwecken, Ulmen habe sogenannte Deepfake-Videos, die seine Ex-Frau zeigen, hergestellt und/oder verbreitet. Hierzu fehle ein „Mindestbestand an Beweistatsachen“, so die Hamburger Richter. Außerdem untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht das Zitieren von Textpassagen aus einer E-Mail von Ulmen an seinen Verteidiger. Das Gericht bestätigte jedoch die Rechtssprechung, die das Gericht in dem Rechtsstreit zuvor getroffen hat – Die Berichterstattung über Gewaltvorwürfe von Fernandez an Ulmen ist zulässig.