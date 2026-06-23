Ermittlungen gegen Trump-Gegner eingestellt

Das US-Justizministerium hatte im Jänner Vorladungen an Minnesotas Gouverneur Tim Walz, Generalstaatsanwalt Keith Ellison, den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sowie weitere Behörden und Kommunen verschickt. Sie ermittle wegen möglicher Behinderung der Durchsetzung des Einwanderungsrechts, sagte die Behörde damals. Ein Bundesrichter erklärte die Vorladungen nun für rechtlich ungültig. Das Weiße Haus habe Verantwortliche in Minnesota zur Unterstützung bei der Durchsetzung des Einwanderungsrechts zwingen und sie „schikanieren“ wollen, sagte er. Das Justizministerium habe keine plausible Begründung für die Ermittlungen liefern können.