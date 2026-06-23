Ermittlungen gegen Trump-Gegner eingestellt

In den USA hat ein Bundesrichter die Ermittlungen des Weißen Hauses gegen mehrere demokratische Politiker gestoppt. Die Regierung hatte ihnen vorgeworfen, die Einwanderungsbehörden behindert zu haben. Der Richter sah jedoch „politische Motive“.
Das US-Justizministerium hatte im Jänner Vorladungen an Minnesotas Gouverneur Tim Walz, Generalstaatsanwalt Keith Ellison, den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sowie weitere Behörden und Kommunen verschickt. Sie ermittle wegen möglicher Behinderung der Durchsetzung des Einwanderungsrechts, sagte die Behörde damals. Ein Bundesrichter erklärte die Vorladungen nun für rechtlich ungültig. Das Weiße Haus habe Verantwortliche in Minnesota zur Unterstützung bei der Durchsetzung des Einwanderungsrechts zwingen und sie „schikanieren“ wollen, sagte er. Das Justizministerium habe keine plausible Begründung für die Ermittlungen liefern können.
Er verwies außerdem auf die Verfassung, die dem Bund Grenzen setzt, wenn er US-Bundesstaaten zur Umsetzung von Bundesrecht zwingen will. Auslöser des Konflikts war eine großangelegte Razzia der Einwanderungsbehörden in Minnesota Ende 2025 und Anfang 2026. Zeitweise waren dabei mehr als 3000 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte im Einsatz. Walz, Ellison und andere demokratische Politikerinnen und Politiker hatten das Vorgehen scharf kritisiert. Der Bundesstaat Minnesota, die Städte Minneapolis und St. Pauli reichten Klage ein, Trump drohte daraufhin mit „Abrechnung und Vergeltung“.
Walz gilt als Trump-Gegner. Sein Bundesstaat wurde Anfang des Jahres auch zum Schauplatz von Protesten gegen die US-Migrationspolitik und Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. Walz sprach nach der Entscheidung des Gerichts von einem „Sieg für Rechtsstaat und Demokratie“. Zudem kündigte er an, Minnesota werde mutmaßliche Übergriffe von Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten selbst untersuchen lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.