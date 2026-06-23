Ski-Legende verletzt sich bei Unfall schwer

Wie die Tageszeitung „L’Adige“ berichtet, war der 58-Jährige am Dienstag mit seinem Motorrad mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Dabei verletzte sich Runggaldier schwer, der ehemalige Skirennläufer wurde ins Krankenhaus in Trient gebracht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gibt es aktuell noch nicht.