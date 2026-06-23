Ski-Legende verletzt sich bei Unfall schwer

Sorgen um Peter Runggaldier: Die Südtiroler Ski-Legende verletzte sich bei einem Motorradunfall am Pordoijoch schwer.
Wie die Tageszeitung „L’Adige“ berichtet, war der 58-Jährige am Dienstag mit seinem Motorrad mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Dabei verletzte sich Runggaldier schwer, der ehemalige Skirennläufer wurde ins Krankenhaus in Trient gebracht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gibt es aktuell noch nicht.
Seine größten Erfolge
In seiner Karriere gewann Runggaldier zwei Weltcuprennen. Insgesamt schaffte er zwölfmal den Sprung aufs Podest.
Seine größten Erfolge waren eine Silbermedaille in der Abfahrt bei den Weltmeisterschaften 1991 in Saalbach und der Gewinn der Super-G-Kristallkugel in der Saison 1994/95.
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