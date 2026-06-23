WM: Diesen Altersunterschied gab es noch nie

Das hat es bei einer Fußball-WM noch nie gegeben: Zwischen Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Usbekistans Bekhruz Karimov (18) liegt ein Altersunterschied von 22 Jahren und 183 Tagen.
Noch nie war der Unterschied bei zwei Spielern in einem WM-Spiel größer.
24. WM-Einsatz bringt Ronaldo auf Platz 3
Gegen die Asiaten schrieb der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo sogar gleich merhmals Geschichte: Mit seinem 24. Einsatz bei einer WM kletterte er auf das imaginäre Podest und ist nur noch eine Partie von DFB-Rekordhalter Lothar Matthäus entfernt.
Der Auftritt des Superstars war mit Spannung erwartet worden: Trotz tagelanger Kritik wegen zuletzt schwacher Leistungen stand Ronaldo wieder in der Startelf. Trainer Roberto Martínez hatte Fragen dazu am Vortag nicht eindeutig beantwortet.
Ronaldo baut auch Altersrekord weiter aus
Beim 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo war Ronaldo noch torlos geblieben, hatte aber trotzdem einen Rekord geholt. Mit 41 Jahren und 132 Tagen war der Portugiese der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand. Diesen Rekord baute er beim Spiel gegen Usbekistan nun natürlich um weitere Tage aus.
Ronaldo traf bei allen seiner sechs WM-Teilnahmen
Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Usbekistan ist Cristiano Ronaldo (41) der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026) ein Tor geschossen hat. In der 39. Minute erzielte Ronaldo dann mit dem 3:0 seinen insgesamt zehnten WM-Treffer, damit zog er an der portugiesischen Legende Eusebio (neun Tore) vorbei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.