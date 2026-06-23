WM: Diesen Altersunterschied gab es noch nie

Ronaldo baut auch Altersrekord weiter aus

Beim 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo war Ronaldo noch torlos geblieben, hatte aber trotzdem einen Rekord geholt. Mit 41 Jahren und 132 Tagen war der Portugiese der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand. Diesen Rekord baute er beim Spiel gegen Usbekistan nun natürlich um weitere Tage aus.