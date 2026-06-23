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Ronaldo wieder dabei

WM: Diesen Altersunterschied gab es noch nie

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 20:23
Zwischen Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Usbekistans Bekhruz Karimov (18) liegt ...
Zwischen Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Usbekistans Bekhruz Karimov (18) liegt ein Altersunterschied von 22 Jahren und 183 Tagen.(Bild: Krone-Collage/AFP/AFP or licensors, AFP/2026 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das hat es bei einer Fußball-WM noch nie gegeben: Zwischen Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Usbekistans Bekhruz Karimov (18) liegt ein Altersunterschied von 22 Jahren und 183 Tagen. 

0 Kommentare

Noch nie war der Unterschied bei zwei Spielern in einem WM-Spiel größer. 

24. WM-Einsatz bringt Ronaldo auf Platz 3
Gegen die Asiaten schrieb der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo sogar gleich merhmals Geschichte: Mit seinem 24. Einsatz bei einer WM kletterte er auf das imaginäre Podest und ist nur noch eine Partie von DFB-Rekordhalter Lothar Matthäus entfernt.

Der Auftritt des Superstars war mit Spannung erwartet worden: Trotz tagelanger Kritik wegen zuletzt schwacher Leistungen stand Ronaldo wieder in der Startelf. Trainer Roberto Martínez hatte Fragen dazu am Vortag nicht eindeutig beantwortet.

Ronaldo baut auch Altersrekord weiter aus
Beim 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo war Ronaldo noch torlos geblieben, hatte aber trotzdem einen Rekord geholt. Mit 41 Jahren und 132 Tagen war der Portugiese der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand. Diesen Rekord baute er beim Spiel gegen Usbekistan nun natürlich um weitere Tage aus.

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Ronaldo traf bei allen seiner sechs WM-Teilnahmen
Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Usbekistan ist Cristiano Ronaldo (41) der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026) ein Tor geschossen hat. In der 39. Minute erzielte Ronaldo dann mit dem 3:0 seinen insgesamt zehnten WM-Treffer, damit zog er an der portugiesischen Legende Eusebio (neun Tore) vorbei.

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